Senador Taveras Guzmán se enfrenta a Alfredo Pacheco: «No me van a callar»

La acusación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al senador Antonio Taveras Guzmán de ser “un atrevido”, al igual que la advertencia que le hizo de que lo están acechando por su comportamiento en el Congreso, al parecer, tiene sin cuidado al congresista, cuya reacción desafiante podría profundizar el enfrentamiento entre los dos legisladores del partido de gobierno.

Las acusaciones del presidente de los diputados se produjeron durante la sesión de este jueves.

«Ese senador es un atrevido. Que sepa él que lo estamos acechando, lo estamos chequeando”,fueron algunas de sus palabras.

El representante de la provincia Santo Domingo no se amedrentó con las palabras del presidente de los diputados y en la tarde se declaró “orgulloso de ser muy atrevido” en franca respuesta a Pacheco, pues acompañó sus palabras con el video de la sesión en la cámara baja en que le hizo las imputaciones.

En un post en su cuenta de Twitter (@Ataverasguzman), el senador colocó su respuesta junto al video en el cual Pacheco lo tildó de atrevido y otras acusaciones, aunque sin mencionar su nombre.

En el mismo mensaje, el congresista instó a los demás a “atreverse” junto a él para así “recuperar lo robado”. También dijo que él no cede a extorsiones y lucha desde hace años por un mejor país.

«Si eso es ser atrevido, soy muy atrevido, también soy un patriota, demócrata y representante de la Provincia más grande, no cedo a extorsiones de la vieja política y lucho desde hace décadas por un mejor país. No me van a callar, ese millón de firmas va», acotó en otro post.

Sobre la advertencia de que le están dando seguimiento, indicó que está acostumbrando desde que Danilo Medina era presidente del país.

«Me queda muy claro que me acechan, desde que el danilismo quería modificar la Constitución para permanecer en el poder, cuando salimos a las calles a impedirlo el DNI y otros nos acechaban»

Antonio Taveras Guzmán

Senador

Además de acusarlo de atrevido, Pacheco imputó al senador de Santo Domingo de tratar de poner el peligro las relaciones con los diputados, lo cual afirmó no permitirán.

También dijo que le dirigirá una misiva al presidente de los senadores, Eduardo Estrella, para que le diga “al senador” lo que está provocando con su accionar.

“Hay un senador que está poniendo en peligro las buenas relaciones entre la Cámara de Diputadosy elSenado… y aquí hay muchos diputados que no se lo vamos a permitir”, señaló Pacheco.

Taveras Guzmán y su pique con el Código Penal

La agria reacción de Pacheco se produjo luego de que ayer miércoles acusó a los diputados de Partido Revolucionario Moderno (del cual los dos forman parte) de no hacer lo posible para aprobar la modificación del Código Penal como dijo se habían comprometido. Taveras Guzmán los llamó “irresponsables e hipócritas” por no sancionar positivamente la pieza. También dijo que estabab boicoteando su aprobación. “Dicen hacia afuera que quieren tener un Código Penal moderno pero hacia adentro no lo aprueban”, acotó.

Estoy orgulloso de ser muy atrevido, atrevámonos juntos para que #RecuperemosLoRobado https://t.co/PscsbNm9xR — Antonio Taveras G. (@ATaverasGuzman) March 17, 2022

Fuente: DL