Senadora Ginnette Bournigal a ministro de Energía: “Si usted es incompetente, deje el cargo”

La senadora de la provincia Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginnette Bournigal, reiteró su preocupación por el sector eléctrico de República Dominicana, ya que la energía es el motor de un país.

“Yo he hablado con la sencillez y la sinceridad que me caracteriza, con respeto, pero realmente preocupada porque la energía es el motor del país y el desarrollo de la industria y el desarrollo del pueblo depende de la estabilidad de la energía eléctrica”, expresó Bournigal.

Pidió que se genere una estabilidad y que de lo contrario, de no poder hacerlo, que renuncie al cargo, refiriéndose al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

“Necesito que haya estabilidad y esa estabilidad depende básicamente de la energía…, entonces si usted es incompetente, deje el cargo”. enfatizó la senadora.

Se cuestionó que el país no tenga reservas para suplir energía a los ciudadanos, y dijo que el ministro debe hablar al país con claridad.

“Usted no puede decir que en este momento no tiene con qué suplir energía…, ¿cómo es posible que el sector privado tenga reservas y el Gobierno no?, no tiene sentido, entonces el ministro tiene que revisarse y hablarle al país con claridad”.

Fuente: LD