Senadores oficialistas restan importancia a acto de alianza Rescate RD

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, consideró hoy que los principales líderes de la oposición política pueden irse a pie a la Basílica de Higüey y no van a evitar que en las próximas elecciones haya un triunfo en la primera vuelta del presidente Luís Abinader.

Manifestó que el lenguaje no verbal que mostraron los opositores en el acto de ayer donde, por primera vez se les vio juntos en un mismo escenario político a los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, demostraba que ya se sienten derrotados y no hay ninguna unidad real.

De los Santos aseguró que el país es testigo de la honestidad y la transparencia con la que el mandatario maneja los recursos públicos. “Nosotros entendemos que ellos no les han mostrado nada nuevo al país” sostuvo.

En tanto que el senador Ramón Rogelio Genao advirtió este martes que la oposición se siente tan derrotada que no descarta que planteen una pseudo crisis para no participar en las próximas elecciones.

“Se sentaron juntos y anunciaron que siguen separados” indicó Genao, hecho que calificó como decepcionante para sus propios seguidores.

El congresista dijo que crearon una expectativas que no lograron llenar y calificó como a Miguel Vargas Maldonado como un fracasado celestino.

Sostuvo que es una utopía pretender que habrá una segunda vuelta ya que en la mayoria de las encuestas ronda 63% “y hay una migración masiva del espectro opositor al oficialismo”.

Fuente: N Digital