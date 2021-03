Señales de que fuiste ‘ghosteada’ por tu crush

Si has sido ghosteada sabrás que la recuperación es lenta y dolorosa. La incertidumbre de no saber qué ocurrió es en verdad desesperante. Desconocer los motivos y no tener la oportunidad de reaccionar al desinterés de la otra persona complica el hecho de que podamos seguir adelante. En el caso del ghosting, nos interrumpen sin aviso una relación que parecía ir bien y nos cuesta asimilar que la persona ha querido desaparecer de nuestra vida. Algunos de los senti- mientos que provoca en el abandonado son:

Tristeza, rechazo y desesperación Que hay algo malo en él o ella Inseguridad

¿Por qué lo hacen?