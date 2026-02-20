Salud

SeNaSa incluye cobertura de salud a niños con autismo

La iniciativa tiene como propósito dar protección social y hacer justicia para quienes más lo necesitan.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
21 Se lee en 1 minuto

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), lanzó este viernes el Programa de inclusión dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista una iniciativa que procura traer un alivio a las familias que cuentan con niños con esta condición neurológica.

La aseguradora estatal en esta primera etapa contempla abarcar 3 mil niños de 2 a 10 años diagnosticados con autismo, priorizando a la primera infancia, así lo hizo saber este viernes el director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán.

La iniciativa tiene como propósito dar protección social y hacer justicia para quienes más lo necesitan.

El Programa SeNaSa Integra se busca reducir significativamente la carga económica familiar, que sin cobertura se estima que el costo promedio anual es 50 mil para diagnóstico, más de 129 mil en medicamentos y 240 mil en terapias.

El inicio formal de SeNaSa Integra inicia este 2 de marzo, en los régimen Contributivo y subsidiado del seguro familiar SeNaSa.

Fuente: NT

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
21 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

La pastilla azul para disfunción eréctil reduce el deterioro cognitivo vinculado al Alzheimer, según expertos

Hace 7 horas

SISALRIL advierte de malas prácticas en cambios de ARS

Hace 4 días

Ministro de Salud inaugura punto de entrada para vigilancia epidemiológica en el AILA

Hace 5 días

Salud Pública reporta casos de dengue, malaria y leptospirosis

Hace 1 semana
Botón volver arriba