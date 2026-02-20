SeNaSa incluye cobertura de salud a niños con autismo
La iniciativa tiene como propósito dar protección social y hacer justicia para quienes más lo necesitan.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), lanzó este viernes el Programa de inclusión dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista una iniciativa que procura traer un alivio a las familias que cuentan con niños con esta condición neurológica.
La aseguradora estatal en esta primera etapa contempla abarcar 3 mil niños de 2 a 10 años diagnosticados con autismo, priorizando a la primera infancia, así lo hizo saber este viernes el director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán.
El Programa SeNaSa Integra se busca reducir significativamente la carga económica familiar, que sin cobertura se estima que el costo promedio anual es 50 mil para diagnóstico, más de 129 mil en medicamentos y 240 mil en terapias.
El inicio formal de SeNaSa Integra inicia este 2 de marzo, en los régimen Contributivo y subsidiado del seguro familiar SeNaSa.
