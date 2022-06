Senasa se ha convertido en la ARS más grande que tiene el país

El Seguro Nacional tiene una cartera de afiliados de más de 7 millones: 5.8MM subsidiados y 1.3 contributivos

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha convertido en la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) más grande del país, logrando tener una cartera de más de 7 millones de afiliados, de los cuales 5.8 millones pertenecen al régimen subsidiado y 1.3 millones al contributivo.

Con esto, la entidad que nació en 2001 con la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, mediante la Ley 87-01, tiene la responsabilidad de atender el 70 % de la población dominicana que ahora está bajo una sola institución de salud.

La información viene de parte del director ejecutivo de la institución, Santiago Hazim, quien explicó que en lo que respecta a seguros de salud, sobre todo, en el régimen contributivo, Senasa lidera en el país porque, desde el Gobierno, se ha trabajado para que todo dominicano “sienta que tiene y es dueño de una tarjeta que le produce la garantía de la salud” y que dicho seguro no es sólo para “los pobres”. A juicio de este, una prueba fehaciente de esto es que en menos de dos años esta gestión ha logrado asociar a 2 millones de personas.

“Nosotros somos, en el régimen contributivo, la ARS más grande. Desde que nosotros llegamos, cogimos el déficit que teníamos de unos 300 mil afiliados y ya la hemos convertido en la ARS contributiva más grande de este país. Es una primicia que les estoy dando a ustedes, no se lo había dicho a nadie, pero somos la ARS más grande de este país. Nosotros nos dedicamos a trabajar y a darle garantía a cada gerente, a cada director, a cada ministro, a cada zona franca, a cada hotel, estaban respaldados por un seguro que le iba a dar mejor cobertura que cualquier otro”, detalló el funcionario al participar como invitado a la entrevista especial de elCaribe-CDN.

Al hablar de manera más amplia de lo que definió como un hito en la historia de la de la salud, Hazim, quien se hizo acompañar en la entrevista del coordinador del Gabinete Gerencial, Gustavo Güílamo y de la gerente de Afiliación de la institución, Carmen José Velázquez, dijo que el 45 % del total de los afiliados del Senasa contributivo pertenece a empresas privadas, mientras que los demás corresponden al sector público.

“O sea, nosotros tenemos casi un 50 y 50. Nosotros nunca hemos ejercido el derecho de la ley que nos manden a todos los afiliados a nosotros porque nosotros entendemos que teníamos que demostrar que ARS Senasa no es una institución por serlo, sino que es una ARS indetenible que lo que está buscando es conseguir lo que el dominicano necesita (…) Ahora tenemos 5.8 millones del subsidiado y 1.3 millones es del contributivo”, precisó.

El director del Senasa fue enfático en señalar que ya no es una preocupación de un afiliado el hecho de que algún centro de salud o de diagnóstico no le cubra un procedimiento o servicio porque lo que cuestiona ahora es dónde no está el seguro. “Somos la ARS con más prestadores de servicio en el país.

Ahora, es quién no está en Senasa y hemos conseguido que las clínicas se integren, que los médicos se integren, que los laboratorios se integren y tú buscas en cualquier laboratorio clínico y está, cualquier centro diagnóstico y está, cualquier clínica y está, en los médicos y está. Nosotros le hemos dado un cambio al sentido de la palabra Senasa. Ya Senasa no es un seguro de gobierno, un seguro de los pobres, Senasa es un seguro para los dominicanos, es un seguro para que los dominicanos tengan la seguridad de que su salud está asegurada”, señaló

.

RD$50,000 MM de pagos en salud



Tras manifestar que a la llegada de este gobierno el objetivo era universalizar la salud, Santiago Hazim comunicó que esta administración ha invertido más de 50 mil millones de pesos en salud en pagos a prestadores, lo cual han hecho con las facturas a través de las clínicas, médicos o laboratorios.

“Nosotros le damos ese dinero a ellos, que es lo que nos corresponde, porque nosotros lo que somos es una administradora del dinero del pueblo”, indicó.

Para enumerar cada uno de esos pagos, Hazim mencionó que la entidad ha conseguido que los hospitales y centros de atención primaria puedan atender a los pacientes que antes no eran muy comunes, logrando ampliar la cartera de prestadores de salud a más de 8 mil.

Sostuvo que desde que dirige Senasa se han atendido casi 100 mil pacientes de cáncer, cubriéndole todo el tratamiento desde cirugía, quimioterapia, radioterapia, atendimiento, internamiento, representando esto casi 2 mil millones de pesos y fue cubierto en su totalidad.

De igual forma, refirió, se ha cubierto más de 1 millón 550 mil recetas a pacientes. “Estamos hablando que le hemos dado receta a más de 15 % de la población dominicana; casi el 20 % de la población se ha llevado una receta paga de Senasa, lo que asciende a más de 1,700 millones de pesos cubiertos por Senasa”, destacó.

Asimismo, puntualizó, que en pacientes de diálisis Senasa ha dispuesto 1,000 millones de pesos; en cuidados intensivos 1,500 millones de pesos y que en cateterismos para pacientes cardíacos 1,000 millones de pesos.

Uno de los temas que a la población le inquieta a la hora de tener que acudir a un centro de salud es la cobertura en enfermedades de alto costo.

Sobre el particular, el director del Senasa, Santiago Hazim comunicó que la entidad trabaja con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que la cobertura para enfermedades de alto costo pase 1 millón al año a 2 millones al año.

“Lógicamente, dos millones de pesos en ninguna otra ARS te cubre, seríamos los únicos en el mercado que estaríamos cubriendo dos millones de pesos. Esto se hace porque la formación social de Senasa es una ARS que aunque trabaja en el sector privado tenemos que entender que cubrimos el 70 % de la población, incluyendo los pobres”, reflexiona. Lo anterior lo dijo al referir, a modo de ejemplo, que en la actualidad a una persona con cáncer se le receta entre quince a dieciséis quimioterapias que tienen un costo de 200 mil pesos cada una, lo cual le sale muy caro a las familias.

En la entrevista Hazim anunció, además, que para llegar a proporcionar un mejor servicio en la salud, el Seguro Nacional de Salud se encuentra inmerso en un proceso de coordinación con los hospitales y las Unidades de Atención Primaria (Unap) a fin de que la hiperpoblación que existe en los centros de tercer nivel baje. Esto haciendo entender a la gente que en esos lugares (en las Unap) pueden conseguir que se le hagan electrocardiogramas, sonografías, radiografías, además de consultas médicas en especialidades básicas.

Salud mental y atención a pacientes



En medio de la pandemia se habla de atención de la salud mental, pero la cobertura de este servicio de salud las ARS del país no dan cobertura. Al referirse a este aspecto, el director de Senasa compartió que desde su punto de vista personal “ningún paciente debe de carecer de un servicio, independientemente cuál sea” y que debe tener un respaldo de su aseguradora”. Sin embargo, señaló que Senasa, como ARS, no puede unilateralmente hacer cobertura de ningún diagnóstico.

Sobre las quejas de pacientes de que en algunas clínicas les cobran dinero en momentos de emergencia aun cuando tienen seguros de salud, Hazim, informó que la Sisalril está buscando cómo ponerles multas a los centros que hagan eso, pero para ello, tienen que llegar las reclamaciones y las quejas, a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida).

Director del Senasa mientras es entrevistado en almuerzo elCaribe-CDN Santiago Hazim habló sobre el desempeño de Senasa y los trabajos de la entidad. Ejecutivos y periodistas de elCaribe y CDN comparten en el almuerzo. Yanessi Espinal, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Santiago Hazim, Nelson Rodríguez, Juilssa Céspedes Carmen José Velázquez y Gustavo Güílamo.

CUENTA CON 4 PLANES COMPLEMENTARIOS

La gerente de Afiliación de la institución, Carmen José Velázquez, informó que en la actualidad Senasa cuenta con cuatro planes complementarios que complementan de manera correcta lo que el afiliado necesita. Entre las coberturas de los planes complementarios mencionó áreas de psicología, psiquiatría, internamiento, alto costo, odontología, medicina ambulatoria, entre otras. También habló sobre el plan voluntario Larimar que es el diseñado para los que no cotizan en la Seguridad Social. “Son planes que nosotros hemos diseñado pensando en lo que significa una cobertura de manera integral de que cuando el afiliado vaya, utilice su plan y sienta que tiene un complementario”, dijo.

AFILIACIÓN



Senasa no es una institución por serlo, es una ARS indetenible que lo que está buscando es conseguir lo que el dominicano necesita”

PARA TODOS



Ya Senasa no es un seguro de gobierno o un seguro de los pobres, Senasa es un seguro para todos los dominicanos”