Señora de 73 años necesita asistencia médica urgente en Los Alcarrizos

“Tengo la mano echada a perder de la azúcar y en ese pie me mordió no sé si fue un ratón o un perrito chihuahua, yo sé que amanecí con un dedo botando sangre, me operaron y después de eso no volví a caminar más. Tengo cinco años inválida”, comentó Jiménez a Diario Libre.

Pide ayuda principalmente para comprar comida y los medicamentos necesarios para tratar la diabetes, ya que no tiene pensión para asumir estos gastos básicos. Su esposo falleció en un accidente hace 13 años, no tiene hijos, solo recibe la asistencia de un sobrino y de sus vecinos que le dan de comer.

“Yo tengo muchas necesidades si me pongo a pedir esto o aquello, pero no. Los medicamentos míos y la comida son con lo que yo me mantengo y lo que necesito”, expresó.

Compra en la botica o Farmacias del Pueblo los medicamentos cuando le dan algo de dinero y a veces una amiga suya le consigue insulina. Sin embargo, todavía no la han llevado a vacunar contra el COVID-19. Jiménez cumple con varias condiciones de riesgo (73 años y diabetes) por la cuales ya debería haber sido inoculada.