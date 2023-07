Sepa por qué Estados Unidos no le estaría renovando la visa de turista a muchos dominicanos

Send an email

¿Es usted de los que sigue dando mal uso a su visa de turista estadounidense?, pues ese privilegio, que otorga de manera soberana Estados Unidos, en la actualidad es más preciado que nunca.

Lo valioso de este sello en su pasaporte, según el especialista en asuntos migratorios Roque Leonel Rodríguez, se debe a que cada vez más están negando la visa a solicitantes por primera vez y a muchos que van a renovarla.

El experto se refiere a la visa de no inmigrante para las personas que desean entrar temporalmente a Estados Unidos: la Visa B-1/B2. La primera B-1 para asuntos de negocios y para asistir a conferencias; y la Visa B-2: turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos (siempre que se los pueda costear).

La no renovación estaría relacionada con la larga estadía de la persona en Estados Unidos y la una situación económica que presente al momento de hacer la solicitud, o a cualquier criterio que considere el cónsul.

Sobre la larga estadía, puso como ejemplo el de una dominicana que va a Estados Unidos dura tres y cuatro meses y vuelve en el mismo año y tienen otra permanencia similar.

“Una persona se pasa cuatro meses aquí y cuatro allá es una plena violación a la ley de migración, especialmente en lo que se refiere a la visa de no inmigrante. De hecho, eso es lo que se considera una persona con la intención de emigrar y que está trabajando de manera ilegal, porque lo evidencia la estadía, porque nadie que sea turista puede pasarse cuatro meses en Estados Unidos nada más gastando dinero sin estar recibiendo”, dijo. Además, señaló, esas personas cuando van a renovar la visa de turista se la niegan, porque ya se pusieron en evidencia y el consulado les cancela la visa que se venció sin prejuicio.

A los solicitantes por primera vez

A los jóvenes que estén interesados en solicitar visa de paseo, que no tienen un título universitario ni están ejerciendo una carrea técnica, por período de mínimo de tres años, tienen menos posibilidades de conseguir visado ahora, por lo recomienda primero verificar primero su perfil económico.

“La mayoría de las visas que se están otorgando, que son más de ocho mil mensuales, en un 80 % son renovaciones de visa de turista. Hay un 20 %, que es una cantidad muy alta, que no le renuevan y una cantidad muy elevada que está siendo rechazada por diferentes razones, especialmente por la estampida que hay de migrantes no solo de República Dominicana, sino de otros países del mundo y, según he podido percibir, muchas personas quieren emigrar a los Estados Unidos porque la situación económica de sus países económica están muy difíciles”.

Recomendación

Especialmente a los que nunca han solicitado visa que se aseguren de antes de solicitar la visa de verificar su perfil, si reúnen por lo menos los requisitos básicos en cuanto a estabilidad laboral, profesional o técnica y familiar. Y sobre todo económica.

“En cuanto a las personas que ya tienen visa y que definitivamente no han acabado de entender que el que dura más de 21 días en Estados Unidos es porque está trabajando (así se considera) y que le den la importancia que tiene la visa. Hoy, más que nunca, el tener una visa de turista es importantísimo, precisamente, porque te permite viajar y hacer negocios”. A las personas que se asesoren bien y no comentan el error que están cometiendo todas esas personas que están, simplemente, solicitando visa para irse a trabajar a Estados Unidos”.

Fuente: Listin Diario