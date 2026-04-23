“Separados por ICE”: la imagen que conmueve al mundo y gana el World Press Photo 2026

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La fotografía titulada “Separados por ICE”, de la fotoperiodista estadounidense Carol Guzy, fue reconocida como la Foto del Año en el World Press Photo 2026, tras captar el dramático momento en que una familia migrante es separada por autoridades en Nueva York.

La imagen muestra el instante en que Luis, un migrante ecuatoriano, es detenido por agentes del ICE tras acudir a una audiencia migratoria en el edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York, el 26 de agosto de 2025. En la escena aparecen su esposa y sus tres hijos, visiblemente devastados, en un momento que resume el impacto humano de las políticas migratorias.

También fueron seleccionadas como finalistas imágenes que abordan temas como conflictos armados, migración, crisis climática y luchas sociales, ofreciendo según el jurado un “retrato urgente del mundo actual”.

El jurado destacó que la fotografía no solo documenta un caso individual, sino una realidad más amplia que afecta a familias migrantes, subrayando el dolor, la incertidumbre y las consecuencias económicas que enfrentan tras estas separaciones.

La imagen fue captada dentro de uno de los pocos espacios federales donde se permitió la presencia de fotógrafos: un pasillo en el que Guzy y otros profesionales documentaban a diario audiencias y detenciones migratorias.

El caso de Luis quien, según su familia, no tenía antecedentes penales refleja una práctica que ha sido ampliamente debatida por organizaciones de derechos humanos, especialmente por su impacto en menores de edad.

El World Press Photo 2026 seleccionó a sus ganadores entre más de 57,000 imágenes enviadas por 3,747 fotógrafos de 141 países, consolidándose como uno de los premios más importantes del fotoperiodismo mundial.

Las imágenes premiadas este año abordan temas como conflictos armados, migración, crisis climática y luchas sociales, ofreciendo según el jurado un “retrato urgente del mundo actual”.

Algunas de las fotos finalistas de World Press Photo 2026

Finalistas que también marcaron la edición

Junto a “Separados por ICE”, otras imágenes quedaron como finalistas en distintas regiones del mundo, reflejando problemáticas globales:

Una fotografía sobre la crisis humanitaria en Gaza , donde multitudes se aglomeran en busca de ayuda.

, donde multitudes se aglomeran en busca de ayuda. Un retrato de la lucha de mujeres indígenas en Guatemala, que documenta la búsqueda de justicia por crímenes de violencia.

Estas obras forman parte de los 42 trabajos ganadores regionales, organizados por continentes como África, Europa, América y Asia, en categorías de fotografía individual, reportajes y proyectos a largo plazo.

Con “Separados por ICE”, Carol Guzy vuelve a demostrar el impacto del fotoperiodismo para poner rostro humano a las decisiones políticas. La imagen no solo conmueve, sino que obliga a mirar de frente una realidad que, aunque cotidiana para muchos, pocas veces se muestra con tanta crudeza.

Fuente: N Digital