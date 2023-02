Sepultan por separado los cadáveres de pareja de La Guáyiga

Pasadas las 4:30 de la tarde de este martes, fueron sepultados por separado los cuerpos de la pareja de esposos de La Guáyiga, Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24 años, cuyo hallazgo tuvo lugar ayer en el municipio Los Alcarrizos, tras 11 días de su desaparición.

La mujer fue sepultada en el cementerio del distrito municipal Pantoja del municipio Los Alcarrizos, mientras que el hombre ha sido enterrado en el camposanto del kilómetro 28 de la autopista Duarte.

Debido a la descomposición de los cuerpos, inmediatamente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregó los cadáveres, los cuales fueron conducidos a su morada final.

«La Policía y el Inacif aún no han dicho nada. Una hermana de ella es que tiene contacto con las autoridades, pero todavía no han dicho nada», puntualizó una amiga de la occisa, que pidió no se divulgue su nombre.

Mirando la tumba, se lamentaba de no conocer la pareja de su amiga. «Solo lo veía cuando él la venía a recoger, él no era de mucho hablar», recordó.

Indicó que Almarante Pacheco era una joven de la iglesia que «cantaba precioso».

«Todo quien la conocía sentía esa buena vibra, esa inocencia en ese corazón», narró la amiga.

Al sepelio de Elizabeth Almarante Pacheco asistieron decenas de personas.

Los cadáveres fueron hallados la tarde de ayer lunes en el sector La Unión de Los Alcarrizos, en un pozo séptico donde se vierten desperdicios cloacales de varios residenciales.

La Policía ubicó los cuerpos después que las autoridades localizaran el vehículo que abordó la pareja cuando salió de su residencia en La Guáyiga en la madrugada del pasado 26 de enero dejando los dos hijos del hombre solos en la casa.

Fuente: DL