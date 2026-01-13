Será este miércoles cuando técnicos del FBI lleguen a RD para buscar niña desaparecida en Puerto Plata

SANTO DOMINGO.- El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este martes a los medios de comunicación que han sido reforzados los operativos de búsqueda para localizar a la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años de edad, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio Imbert.

Pesqueira reiteró que este miércoles se integrarán a la investigación técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como un canino especializado en la localización de personas, con el objetivo de fortalecer las labores de rastreo.

Indicó que las acciones desplegadas incluyen un amplio operativo interinstitucional, con apoyo de drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, además de búsquedas terrestres y aéreas, a las que se suman organismos internacionales, técnicos del FBI y unidades caninas entrenadas.

Explicó que para el manejo de la información oficial vinculada a este caso se ha establecido una línea de comunicación centralizada, coordinada por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, a fin de garantizar que solo se difundan datos debidamente confirmados.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener activos todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios hasta dar con el paradero de la menor.

