Sergio Carlo reacciona ante las críticas tras revelar presunto intento de soborno

SANTO DOMINGO.- El comunicador Sergio Carlo respondió a las críticas de la opinión pública luego de que revelara que durante la campaña presidencial recibió un “bulto lleno de dinero” con el objetivo de cesar las valoraciones que emitía de la pasada gestión gubernamental en el espacio que realiza a través de YouTube “El Antinoti”.

Carlo, ahora radicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, respondió a un seguidor que cuestionaba donde están las pruebas de dicho soborno, que “Todo el asunto quedó grabado en video y audio”.

“Se me hizo una propuesta indecorosa. No acepté. No se violó ninguna ley. Todo el asunto quedó grabado en video y audio. Si algún día ponen en duda mi honor, tengo con qué responder. ¿Algo mas en lo que te pueda ayudar?”, escribió el también locutor de radio en su tuit.

Aunque no reveló los nombres de las personas ni la organización política que le hizo la oferta, el presentador respondió de esa manera ante la pregunta de qué sí se le ha ofrecido un cheque en blanco para censurarlo.

“Se han aparecido con bulto lleno de dinero, en cash”, confesó al periodista Richard Hernández que conduce el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33 de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

