Sergio George: “Ahora los artistas sólo piensan en el dinero, y no en hacer buena música”

El multipremiado productor musical Sergio George tuvo que regresar a sus raíces durante la pandemia. Se volvió más creativo en sus producciones.

Así se expresó durante una conferencia durante la sexta edición de los Premios Heat. Él ha sido un creador de éxitos. Y aunque admite que no hay una fórmula concreta de éxito, pero el estar con el oído en el público es lo que realmente funciona. “A veces piensas que tienes un gran éxito y no es así y viceversa”, confiesa.

“No se puede producir música de espalda al público”.

Para George la música sufre cuando no hay una entrega total del productor y el artista. Eso está pasando con la música urbana.

Se hace música a granel, sin pensar en la calidad. “En la actualidad sólo se piensa en ganar dinero, no en música de calidad. Es hasta ridículo que en una canción haya hasta diez compositores que al final ni siquiera ganan dinero”, expresó. “Es un negocio de canciones y artistas, las letras y la línea melódica deben ser la esencia. Siempre la calidad de va quedar”, argumentó.

“Nadie controla lo que va a pegar y lo que gustará o no al público. Una buena canción es eso, si no tiene un apoyo detrás del trabajo no funcionaría. El equipo de trabajo es vital. Es cierto que canciones orgánicas, pero no es lo común”, manifestó el afamado creador de éxitos, principalmente dle género de la salsa.

“El público en la actualidad se cansa mucho. Un hit dura máximo 60 días, pero la calidad debe imponerse. Sí es un buen tema debe durar toda la vida”, señala.

Tendencia

A juicio de George llegará un punto que el público pide calidad. Lo que viene es la calidad, canciones buenas por encima de lo que esté de moda. Los productores actuales se han procurado por los números, dejándose llevar por la tendencia de volverse viral sin pensar en la calidad.

“Debemos asumir riesgos como productores, se creen que el público es imbécil, no, hay muchos que quieren música buena”, señaló.

“El artista debe ser más creativo y menos mediocre. En la actualidad todos suenan iguales y buscar repetir éxitos”, afirmó.

El productor de discos estadounidense de origen puertorriqueño es conocido por trabajar con muchos de los artistas muy famosos de música salsa, aunque también ha trabajado en otros géneros.

Trabajó para Thalia, Yan Weynn, Luis Enrique, Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, La India, Frankie Negrón, Johnny Rivera, Servando y Florentino. Además de Jennifer López en la grabación del tema musical «Que hiciste» en su versión salsa no incluida en el álbum «Como ama una mujer», así como el mismo tema pero en su versión rock.

Asimismo, Gloria Trevi para su disco «Una rosa blu», en la canción La vida se va, con la cual ganó un Grammy Latino como «Productor del año» en 2008.

Sergio George también ha trabajado para Tito Puente, DLG, Orquesta de la Luz, Celia Cruz, Yahaira Plasencia y muchos más.

Fuente: DL