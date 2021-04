Sexo tras un ataque cardiaco

Tener relaciones sexuales después de un ataque cardiaco no solo es preocupante para los hombres, sino también para muchas mujeres. Debido al miedo y a la falta de información, muchos podrían pensar que ya no es posible disfrutar de una vida sexual. Por suerte, esto sucede raras veces.

Pero aunque muchas mujeres retoman sus vidas sexuales en cuestión de meses después de sufrir un ataque cardiaco, con frecuencia lo hacen temiendo que el sexo pueda afectar a su corazón.

También hay otros factores que afectan a los sentimientos de una mujer sobre el sexo, que van más allá de los puramente físicos. Muchas personas se deprimen tras un ataque cardiaco, y eso puede afectar a su deseo de mantener actividad sexual. Los medicamentos necesarios podrían causar disfunción sexual.

También es preocupante que muchas personas que han sufrido un ataque cardiaco ocultan sus preocupaciones sobre el sexo al médico. De hecho, muchas mujeres que han sufrido un ataque cardiaco nunca hablan con el médico sobre retomar su vida sexual, ni de sus miedos de hacerlo.

Con demasiada frecuencia, los médicos mismos no sacan el tema. Entre las mujeres que tienen esa conversación, usualmente son ellas (y no el médico) las que sacan el tema. Los médicos con frecuencia no están seguros de qué consejo dar, aunque los expertos afirman que, en la mayoría de las personas, el sexo después de un ataque cardiaco es una actividad de bajo riesgo.

El mensaje final es que muchas mujeres y hombres tienen preguntas sobre su sexualidad después de un ataque cardiaco. Es importante expresarlas al médico para volver a tener ese placer en su vida.

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre las relaciones sexuales y la enfermedad cardiaca para ambos sexos.

