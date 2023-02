Shakira ofrece su primera entrevista televisiva: «Estoy lista para el próximo round»

Shakira ha decidido hablar por primera vez ante las cámaras y lo ha hecho con un medio en español.

La colombiana ha otorgado una esperadísima entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo que será emitida este lunes en la noche en el programa En punto.

Han pasado ya cinco meses desde que confesara en exclusiva a la revista Elle que estaba atravesando la etapa «más oscura y difícil de su vida». Reconocía entonces que, tras su ruptura con Gerard Piqué, tenía «un agujero en el pecho». Algo que parece haber cambiado, tras volcar todo el resentimiento y dolor en su música.

Como reseña el medio español «Divinity», sus canciones se han convertido en dardos hacia el exfutbolista. Te felicito, Monotonía, Session #53 y la última, TQG, no dejan lugar a dudas sobre cómo Shakira ha vivido su separación y sobre todo la aparición en escena de Clara Chía, la causante de la ruptura final del matrimonio.

El avance de la entrevista y que ha sido compartido por el canal mexicano promete muchas sorpresas por parte de la cantante colombiana. Shakira parece pasar página tras su ruptura con Piqué y confiesa que «está lista para el próximo round». Además quiere que el futuro la sorprenda: «Que venga la vida y me muestre qué más hay» afirma con una sonrisa.

Además, la cantante suelta una frase de lo más reveladora, que no sabemos si será un nuevo dardo hacia Clara Chía: «En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres». La colombiana confirmaría durante la entrevista un rumor que se habría filtrado desde hace tiempo a varios medios. Se trata de la insistencia de su hijo Milan de que cantara una de las canciones con Bizarrap. «Tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino», asegura Shakira que le dijo su hijo. «Le dije: Mira, mira, quién me ha escrito. Y era Bizarrap», revela la colombiana al periodista Enrique Acevedo.

Fuente: DL