“Si no hay empleos den la cara”, Betty Geronimo molesta con funcionarios que no reciben a perremeístas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La diputada por el PRM, Betty Geronimo, se quejó de que no le cogen télefono y no la reciben para abogar por nombramientos de los perremeístas de Santo Domingo Norte que apoyaron al actual el Gobierno.

«En los grupos de Santo Domingo Norte no me gusta ni hablar, porque yo no se ni que decirle, primero era no que en octubre, ya en noviembre, en diciembre ya van a ver los nombramientos, no que en Enero, no que Febrero, todo el mes es una historia diferente», dice en su cuenta de Instagram la legisladora de Santo Domingo Norte.

Asegura que ha depositado currículums en diferentes instituciones y nadie responde, también expresó que hay ministros y directores que están endiosados, que no cogen el télefono.

Fuente: Noticias SIN