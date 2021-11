“Si se hubiera querido fugar lo hubiera hecho”, afirma abogado sobre general Torres Robiou

El abogado del general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), apresado el pasado miércoles por supuestos actos de corrupción, dijo este viernes que no tiene sentido que el Ministerio Público solicite la imposición de prisión preventiva contra su cliente ya que siempre tuvo estuvo a disposición de las autoridades.

Cándido Simón, quien se identificó como representante de Torres Robiou, aseguró que el general “si se hubiera querido fugar lo hubiera hecho”, y que ya durante las investigaciones no tuvo una actitud evasiva, por lo que considera un juez no impondrá prisión preventiva.

La solicitud de prisión preventiva debe ser presentada hoy por el Ministerio Público a más tardar hoy las nueve de la noche ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

“Es piloto de avión de alta gama, de helicóptero, si se hubiera querido ir seis meses después para ocultar evidencias lo hubiera hecho y no lo hizo. ¿Para qué prisión preventiva? Desde mi punto de vista no creo que un juez dicte prisión preventiva de alguien que ha mostrado un comportamiento de la investigación de no evasión”, manifestó.

“Desde que fue mencionado (en el expediente de Coral en mayor pasado) puso la función a disposición del presidente, segundo, dirigió una comunicación al Ministerio Público diciéndole estará disponible para que vayan a averiguar lo que quieren y nunca fueron”, indicó cuando se dirigía a visitar a Torres Robiou a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde permanece junto a los toros ocho militares y un civil a la espera de la audiencia de medida de coerción.

Simón dijo que el pasado miércoles el general fue citado a la Procuraduría y que desde las seis de la tarde y hasta las 12 de la noche estuvo respondiendo preguntas y estuvo explicando el origen de sus bienes, el cual dijo es licito.

El jurista explicó que Torres Robiou tenía, además de los ingresos asignados por ley, otros actividades que le generaban ganancia, como lo era pilotar de manera privada y que su familia tiene empresas de haciendas.

“Él pilotaba a varios empresarios y empresas del país y gasta bastante dinero por eso, eso se lo permite la ley, a su vez tuvo funciones impotentes en las Fuerzas Armadas que no solo implican altos recursos de ingresos sino viáticos especiales por ley”, manifestó.

Sobre el tema de un apartamento comprado en Samaná , que dice el Ministerio Público fue adquirido Torres Robiou a través de la pastora Rossy Guzmán (presa en Najayo desde mayo por el mismo caso), Simón aseguró que el mismo nucna ha sido del general.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha dicho que el apartamento es “suntuoso” y su valor ronda un millón de dólares.

“Eso no era de él, como dijo Girón (parte de alegada red que colabora con las autoridades delatando a los demás), segundo, hay un contrato de alquiler con opción de compra, y lo tercero es que hay constancia de que lo rentaban, y que hay tres personas, no solo es él, de manera que esos las verdades que dijo ese nuevo padre de la patria eterna”, expresó el abogado.

Agregó que Torres Robiou había ido a ese apartamento una o dos veces, pues, indicó, “no tenía la necesidad”.

De su lado, Waldo Paulino, abogado del general Boanerges Reyes Batista,ex subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el capitán de navío Franklin Mata Flores, exdirector de avanzada del Cusep, dijo que todos estos apresamientos son un “circo mediático” que ha hecho la Pepca.

Cuestionó que los militares fueran apresados ahora y no en mayo cuando se destapó el caso Coral, que ha llevado a la cárcel al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep. “Si el Ministerio Público, según su investigación, entendía que hay más personas involucradas ¿por qué no lo metieron en la Operación Coral, porque ahora Coral 5G, es que son cinco generales? Faltará un general porque hay cuatro arrestados

El togado indicó que les violaron sus derechos a sus defendidos al ser apresados en audiencia de un abogado.

Fuente: EL Caribe