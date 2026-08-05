“Si se murió, se murió”: vecinos reaccionan al caso del falso cirujano

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Vecinos reaccionaron al caso del barbero y presunto falso cirujano Hernández Medrano, acusado de ejercer la medicina sin autorización. Los residentes del sector, donde el imputado ejercía como barbero y operaba un drink, expresaron opiniones divididas sobre el caso.

Los moradores aseguraron que conocían a Hernández Medrano como un joven trabajador y que nunca imaginaron que presuntamente realizara procedimientos médicos de manera ilegal.

Algunos vecinos afirmaron que el barbero asistía a su padre en procedimientos médicos y que tenían conocimiento de intervenciones que, según dijeron, habían resultado exitosas. También señalaron que el imputado operaba un centro de estética.

Una de las residentes, identificada como Antonia María, defendió al imputado y consideró que la fallecida conocía los riesgos del procedimiento.

“Él operó a un par de personas y quedaron bien. Murió esa, pero él no tuvo la culpa. Él ayudaba a su papá. Puede ser barbero y ayudar en eso. Todo el que se va a hacer una cirugía firma un papel. Ella sabía dónde se lo iba a hacer. Entonces, si se murió, se murió. Él no tiene culpa de nada de eso”, expresó.

Otros residentes, sin embargo, solicitaron a las autoridades realizar una investigación profunda para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuente: NT