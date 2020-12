Si vas de relación en relación tal vez seas una monógama en serie

Seguro te identificas con estas características.

No pasó mucho tiempo desde que terminaste con Pedro, que conociste a Pablo, y ahora estás con Andrés, no sin antes haber dejado a Juan, y luego a Santiago, ¿o fue a Carlos?… Entre tantas relaciones es difícil recordar. Pero no fueron insignificantes, ni un rollo de una noche. Con cada uno de ellos tuviste una relación.

¿Será posible que seas una monógama en serie?

Conocidos como el “Tarzán” de de las relaciones, de pareja en pareja como de liana en liana, los monógamos en serie no dejan pausa entre relaciones. Siempre tienen pareja y valoran tanto como cualquiera la fidelidad, exclusividad y el compromiso. ¿Te suena? Revisemos la evidencia, y si eres una monógama en serie es posible que…

1. No recuerdes la última vez que estuviste soltera… durante al menos tres o cuatro meses.

2. No te preocupa encontrar pareja en caso de quedarte sin ella ya que tu experiencia te dice que no tardarás en encontrar una nueva (al menos así ha sido en el pasado).

3. No ves un futuro claro con tu pareja, pero sí vives tranquilamente el presente con él. No te ves como “la madre de sus hijos” o viajando juntos tras haberse jubilado, pero por ahora está bien, te sirve y es suficiente. *Por ahora*

Pero ¿por qué? Tal vez estos sean los motivos…

A. Puede que sea voluntario, consciente y por decisión propia.

B. Puede que sea porque tenemos una idea de lo que es el amor y el romanticismo, poco realista. Como que debe hacernos sentir mariposas en el estómago *todo el rato* (si las “dejas” de sentir es porque ya no hay amor), que el amor todo lo puede (al momento que tengas que hacer el mínimo esfuerzo sientes que algo no va bien)…¡y no es así!

C. Vivimos en una sociedad del consumo, y las relaciones se han convertido en un producto más: igual que existe el fast food existen las relaciones de consumo rápido.

D. Sufres de cero tolerancia a la frustración: al más mínimo conflicto pones fin a la relación, pero como te gusta la monogamia…te buscas otra.

Tal vez eras consciente de esto…tal vez no…simplemente todo fue casualidad, esa nueva persona apareció en el momento justo. Pero la realidad es que el destino no te obliga a empezar una nueva relación, es una decisión y por lo tanto eres cien por ciento responsable de ella.

Y si hay algo que todos los monógamos en serie tengan en común es la respuesta a este sencilla pregunta: ¿soledad? No gracias. Y todo porque en general la soltería es vista como algo negativo. Erróneamente relacionamos “estar sola” con “estar aislada”, y así, para huir de la soltería terminamos involucrandonos en relaciones que realmente no nos llenan…una después de la otra.

Si te sientes identificada y reconoces haber pasado de relación en relación, reflexiona:

-¿Cuáles son mis creencias acerca de la soledad y la soltería?

-¿Qué me gustaba *de verdad* de mi última pareja?

-¿Cuánto había de “maquillaje” en esa historia y cuánto de realidad?

-¿Cuáles son los pros de estar con alguien “por estar” y cuáles los contras?

-¿Qué quiero de verdad en una pareja?

Eso sí, cada una es libre de elegir sus parejas y estilo de vida, pero piensa siempre en lo que será más sano para ti a la larga.

¡Ánimo! y no nos cansaremos nunca de repetir, es posible estar sola y ser feliz.

Fuente: Fucsia