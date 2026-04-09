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SICARIOS QUEDARON GRABADOS DURANTE ATAQUE ARMADO EN PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO EN PEDERNALES

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Momentos de pánico quedaron registrados en plena transmisión en vivo realizada por personas con discapacidad auditiva, cuando sujetos armados perpetraron un ataque en la vía Pedernales – El Carmen. En las impactantes imágenes se observa cómo los sicarios irrumpen y desatan el violento hecho, generando terror entre quienes se encontraban en el lugar.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidencia la creciente inseguridad en esta zona del país. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles víctimas o responsables del atentado. Noticia en desarrollo.

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