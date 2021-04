Siendo alcalde Nueva York los funcionarios serán de los mismos vecindarios donde residan

NUEVA YORK.- El candidato demócrata a la alcaldía de esta ciudad, Eric Adams, durante un recién encuentro con diferentes sectores de la comunidad dominicana (profesionales, empresarios, comunitarios, periodistas, y bodegueros, entre otros) en el Alto Manhattan, afirmó que si es electo entre sus primeras medidas será designar los funcionarios de los mismos vecindarios donde residan.

Precisó, que el poder está en las agencias y en el vecindario de Washington Heights, con inversionistas dominicanos, también se aplicará esa medida, es decir las personas del Departamento de Sanidad en esta área deben ser dominicanos.

Para proveer esos servicios en la comunidad, las personas que estén a cargo deben conocer a profundidad y ser parte de esa cultura, sostuvo el potencial candidato a ganar las primarias demócratas a celebrarse el próximo 22 de junio.

Una persona que trabaje en el Departamento del Consumidor que vaya a un restaurant no debe ir con la pretensión de cerrar el lugar, lo que debe es ayudar a corregir cualquier cosa para que se mantenga abierto, indicó Adams.

Lo mismo con la policía, la policía que patrulla las calles debe mirar los niños del vecindario como su fuesen sus hijos, sabiendo que su responsabilidad es mantenerlos seguros.

El también presidente del condado de Brooklyn, reiteró que entre sus primeras medidas, siendo elegido, será asegurarse que los que estén al frente de las agencias en cada comunidades sean del mismo vecindario y el candidato que no diga eso, que no se comprometa con eso, no será el mejor alcalde de esta ciudad, proclamó.

El poder, poder está en las agencias y deben creerle, porque es ahí donde se ofrecen todos los servicios, puntualizó Adams, quien ha visitado varias veces los vecindarios quisqueyanos.

El concejal por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, sirvió de enlace en dicho encuentro y a la vez de interprete.

Rodríguez, coordina el activo movimiento “Latinos con Eric Adams”, integrado por profesionales, empresarios, comunitarios, políticos, ejecutivos de compañías de taxi, modistos, agentes de seguros, la asociación de Oficiales Policiales Dominicanos y de bodegueros, entre otros sectores.

Más de la mitad de la población del Bronx es hispana/latina, y de ellos, se estima que un 22 por ciento son dominicanos, según un informe de 2018 del contralor de la ciudad.

