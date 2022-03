Siete meses después, diálogo por reformas sin resultados concretos

El presidente Luis Abinader convocó un diálogo nacional para conocer 12 reformas que luego se ampliaron a 16, el 18 de agosto del pasado año. El primer encuentro arrancó el 30 de ese mismo mes y desde esa fecha hasta ahora han transcurrido casi siete meses. El balance es que no hay resultado concreto, han instalado 11 mesas de trabajo y queda pendiente la que debatirá el tema de los hidrocarburos.

Concomitantemente, algunos participantes se quejan de que hay una contradicción entre las acciones del gobierno y el objeto del diálogo.

Por ejemplo, hay una mesa temática para la discusión sobre hidrocarburos, pero el gobierno depositó un proyecto de ley en el Congreso para modificar la legislación vigente sin consultar en el Consejo Económico y Social (CES).

Igualmente, depositó un proyecto de reforma a la ley de Compras y Contrataciones Públicas sin previo consenso en el diálogo nacional y lo propio ocurrió con el proyecto de fideicomiso público.

El Poder Ejecutivo depositó un proyecto de ley sin discusión con los partidos, a pesar de que el presidente Abinader mandó a debate en el CES el controversial contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.

Igualmente, a pesar de que hay una mesa temática sobre seguridad ciudadana y reforma policial, recientemente el presidente Abinader integró un gabinete para los cambios que necesita la Policía y designó a Servio Tulio Castaños Guzmán, como miembro de la dirección ejecutiva.

Hasta ahora, la mesa para la reforma a las leyes electorales es la que ha avanzado más. Pero el documento base de propuesta lo aportó la Junta Central Electoral (JCE), tanto para modificar la ley 33/18 sobre Partidos Políticos como la 15/19 del Régimen Electoral. Recientemente, se dio un plazo adicional a las organizaciones partidistas para que presenten sus observaciones y propuestas a las sugerencias que hizo la JCE a solicitud del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Hasta el momento, el gobierno ha presentado propuestas concretas sobre la reforma constitucional en la mesa temática sobre transparencia e institucionalidad, pero con la retirada de los partidos de oposición, por estar en contra de la propuesta, el éxito de ese proyecto y la continuidad de las discusiones quedan inciertos.

De hecho, la razón por la que el gobierno propone reformar la Carta Magna es para que el Procurador General de la República no lo designe el presidente de turno, sin embargo, en la propuesta el gobierno no especifica quién y cómo elegiría ese funcionario, sino que lo que deja a una ley esa responsabilidad.

Varios representantes de partidos políticos, que participan en las distintas mesas temáticas del diálogo nacional, afirmaron que el gobierno no ha presentado propuestas concretas sobre los 16 temas que se discuten. Según esa versión, las reuniones hasta ahora han sido para discutir metodologías de trabajo, enunciados generales sobre los temas sin que se “aterrice en las propuestas”.

Una prueba de lo que plantean los partidos es, por ejemplo, el caso del tema medioambiente. Según lo colgado en la página oficial del CES, lo único que el gobierno ha presentado hasta ahora es un documento que contiene “el marco conceptual para un pacto verde por un desarrollo sostenible”.

En el caso de la mesa de seguridad ciudadana, el documento que sirve de base para los debates contiene propuestas, pero son las mismas que presentó el Grupo de Trabajo para la transformación de la Policía, sin que se presenten sugerencias adicionales para enfrentar el problema de la inseguridad.

Versión de los partidos

Héctor Guzmán, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aseguró que hasta ahora el gobierno no ha presentado propuestas concretas y que se ha limitado a documentos que solo contienen enunciados. Dijo que deben establecerse las prioridades de las discusiones y que eso tampoco se ha hecho.

Sin embargo, el dirigente del PRD reconoció el esfuerzo que ha hecho el presidente del CES, Rafael Toribio, para que el diálogo funcione.

Manolo Pichardo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP) y coordinador de la comisión de ese partido en la mesa sobre política exterior y migración, sostuvo que el gobierno tampoco ha presentado propuestas concretas y que se ha limitado a enunciados.

José Dantés, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, sostuvo que los reportes que ha recibido de los distintos dirigentes de su partido que participan en el diálogo, es que el gobierno no ha realizado propuestas concretas en la mayoría de los espacios de discusión y que se ha limitado a presentar enunciados en los distintos temas.

Afirmó que esas discusiones se han convertido en “espacios improductivos e infuncionales”.

El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, que participa en el diálogo, dijo que solo hay propuestas concretas en el caso de la mesa de la reforma electoral y de la reforma constitucional. “Solo se han sometido documentos base para las discusiones, ninguna propuesta concreta, solo la de la reforma constitucional”, afirmó Wessin.

Cronología del diálogo

En una sesión del diálogo en el CES, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el 17 de octubre del 2021, los participantes acordaron la definición de las mesas temáticas, 12 en total porque hay reformas que serían discutidas en los denominados espacios institucionales. Antes de finalizar el 2021, solo la mesa que discute el tema agua fue instalada un mes después, el 17 de noviembre del pasado año.

En enero del este año quedaron en funciones las mesas sobre la reforma electoral, reforma y modernización de la administración pública y transformación digital. El pasado mes de febrero quedaron abiertas las mesas de discusión sobre transparencia e institucionalidad, transporte, seguridad social, política exterior y migración, seguridad ciudadana y reforma policial, salud, medio ambiente y cambio climático.

Queda pendiente de la mesa para el tema de hidrocarburos, mientras que otros temas fueron enviados a “espacios institucionales”, como energía y calidad educativa.

El portal del CES www.gob.do se establece que el menú de temas que se discuten en el diálogo son 16, a saber: agua, calidad educativa, electoral, eléctrico, fiscal, hidrocarburos, laboral, medioambiente, administración pública, política exterior y migración, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad y transporte.

Hay tópicos, como el pacto fiscal, que quedaron fuera del diálogo nacional porque lo trataría el presidente Abinader, pero ha quedado fuera de la agenda a pesar de que la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla que su firma. La reforma laboral también quedó fuera de ese escenario y ahora se discute en el Consejo Consultivo del Trabajo.

La plataforma digital del CES permite a la ciudadanía enviar sus opiniones sobre los diversos temas.

Contradicción en lo que se discute o no en el CES

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, sostuvo que hay una especie de paradoja en los temas que se discuten en el CES. Por ejemplo, observó, que la reforma al código laboral que corresponde al CES, no se discute ahí, sino fuera de ese escenario. Agregó que, por el contrario, se debate en el CES, la reforma a la Constitución, cuando no corresponde a ese escenario porque la Constitución no da ese alcance al organismo.

“El objetivo de ese Consejo es el diálogo social y el diálogo laboral, es un lugar de encuentro como lo dice la Constitución, de empleadores y trabajadores para discutir la política laboral, por tanto, no se presta para el diálogo político, usted no discute una reforma constitucional en el Consejo Económico, si se hace debe reconocer que está dando una aquiescencia, pero ese no es el ámbito de discusión”, observó.