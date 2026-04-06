Sigue sin ser reclamada niña de tres años abandonada con quemaduras en Santiago

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A más de un mes del caso ocurrido en febrero, la niña de tres años que fue dejada abandonada con graves quemaduras aún no ha sido reclamada por ningún familiar, según informó el Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario (CENIQUEM).

La menor fue trasladada desde el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez hacia el centro especializado, luego de ser dejada en ese establecimiento de salud en condiciones que requerían atención médica de alta complejidad.

De acuerdo con el informe médico, presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 20 % de su superficie corporal, lo que hizo necesario un manejo intensivo.

Actualmente, la paciente se encuentra estable, bajo tratamiento especializado y monitoreo continuo por parte de un equipo multidisciplinario.

El centro indicó que, hasta la fecha, ningún familiar se ha presentado ni en la institución ni ante las autoridades correspondientes. Mientras tanto, el proceso de alta médica está en curso y podría concretarse en los próximos días, dependiendo de su evolución clínica.

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la protección y los derechos de la menor. Asimismo, el centro reiteró su compromiso con una atención integral, segura y humanizada, y llamó a manejar la información con responsabilidad, en respeto a la dignidad y privacidad de la paciente.

Fuente: NT