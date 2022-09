Siguen los problemas en la Cámara de Cuentas; seguridad de vicepresidenta tiene altercado con Janel Ramírez

Los problemas parecen no acabar para el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, quien está en el ojo del huracán luego de un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística en el que se muestran unos audios sobre presunto acoso laboral de su parte a varias empleadas.

Ahora, sale a relucir una carta de un seguridad de la vicepresidenta del organismo auditor, Elsa Catano, que asegura sufrió un altercado con Ramírez, luego de una reunión entre su protegida y el presidente de la Cámara de Cuentas.

A través de una carta dirigida a Catano, el teniente coronel Francy Riverón expuso que Ramírez, de manera incomoda, lo abordó diciéndole que si tenía miedo de que este le hiciera algo a la funcionaria debía estar presente en la reunión.

“Ya le dije a usted, que si tiene temor de que yo le pueda hacer algo a la señora Catano cuando yo me reúna con ella, usted entre al despacho y se pone dos tapones en los oídos para que no escuche la conversación, porque no veo el porqué usted tiene que estar con ese cuidado”, le expresó el presidente de la entidad, Janel Ramírez.

Riverón expone que se limitó a responder que estaba agotando los protocolos de seguridad, por lo que Ramírez le contestó que hasta personas de su propia casa le podría hacer daño, usando como ejemplo la muerte del extinto ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Además, dicta el documento que Janel Ramírez supuestamente aseguró que si hubiera querido hacerle algo ya lo hubiera concretizado, afirmando que “el día que yo quiera hacer algo, lo hago con quien sea, donde sea y cuando sea”.

Mientras que, pasada las 4:00 de la tarde, el presidente de la entidad regresó y conversó con el chófer al cual lo cuestionó sobre si fue testigo de lo que había hablado con el seguridad de Catano, sosteniendo que “esto es para que queden las cosas claras”, afirmando que no era nada personal con Riverón.

FUENTE: N DIGITAL