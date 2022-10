Sindicato de choferes turísticos pedirán la destitución de Hugo Beras del Intrant

El Sindicato de Choferes de Transporte Turístico de la Región Este (Sichotrature) anunció este martes que iniciará una serie de acciones hasta llegar a la paralización total del servicio de transporte turístico para reclamarle al presidente Luis Abinader la destitución del director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras.

“Para que el presidente Luis Abinader destituya a Hugo Beras por incompetente y para que el Intrant juegue su rol”, motivó el secretario del gremio, Tomacito Reyes, el llamado del gremio a movilización luego del curso que ha tomado en la justicia el caso del chofer Franklin Nin, quien fue la persona que condujo el autobús que se volcó con 51 turistas a bordo, falleciendo cuatro de ellos.

Reyes indicó que Hugo Beras en vez de buscar una solución, lo que está es provocando situaciones y provocando a todos los choferes del transporte turístico.

Sostuvo que los gremialistas entregarán las licencias, tal como advirtieron este lunes, pero que van a provocar que (Hugo Beras) vaya a la zona de Punta Cana, a través de sus marchas y protestas, a recibir las licencias de conducir, “si sigue motivando y presionando al Ministerio Público para que tome una decisión injusta en contra del chofer Franklin Nin Pérez”.

“Por el momento, las declaraciones de Hugo Beras nos ha llenado de indignación, porque no esperábamos una respuesta como esa de parte de un incúmbete del Gobierno”, apuntó.

Dijo que ellos quisieran que Beras se retracte, pero entienden que éste no lo va hacer, porque “es una persona con un ego y unas ínfulas que lo sobreponen a toda realidad”.

Esto es en repuestas a las declaraciones ofrecidas por Hugo Beras, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), tras manifestar que está dispuesto a recibir las licencias de conducir de los choferes turísticos de la zona opuestos al sometimiento a de su compañero por la muerte de 4 personas y las heridas de 47 durante un accidente.

“Ellos pueden decidir no conducir, incluso si quieren yo vengo y les recibo las licencias, también en la oficina, y los recibo a toditos en comisión, en caravana o como ellos quieran, porque ellos no están obligados. Ahora, ellos lo que no pueden forzar a ilegalidades y malos comportamientos atentos a ese tipo de actitudes, eso es ni este país ni nadie se lo puede aceptar a nadie en ese sentido”, dijo este martes el funcionario.

Protestas

En relación a las formas de protestas, reveló que van iniciar un programa de manera particular, que irá desde encendido de velas, toque de bocinas, luces encendidas, traslados de turistas a bajo kilometraje (20 o 30 kilómetros) hasta llegar al último punto, que será un paro total.

Reyes comentó, también, que han estado comunicándose con el sindicato de Puerto Plata, con el Sindicato de Trasporte de Personal en Bávaro para que apoyen el paro.

Pero, igualmente, expuso que harán contacto con sindicatos de transportes de camiones y trasportes urbanos para que se sumen a la protesta.

Detalló que en esta semana se estarán reuniendo con los miembros y las directivas y a partir del lunes van a fijar la fecha de las manifestaciones, pero, lo que no harán es quedarse de brazos cruzados.

Quieren un juicio justo

Señaló que ellos no se oponen a que se imparta una justicia justa, que no estén buscando cosas donde no están, ni creándole un expediente de homicidio masivo a ese chofer.

“Lo queremos es que lo juzguen de acuerdo a la Ley 63-17, que tiene que ver con accidente de tránsito”, exteriorizó.

Fuente: Diario Libre