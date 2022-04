Sobre agresión a haitiano, Migración dice no tolerará violaciones a derechos humanos

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que investiga un incidente que involucra a uno de sus agentes de control migratorio con un inmigrante haitiano, hecho que fue captado en un video que circula en las redes sociales.

“La DGM reitera que no tolerará violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes y que este es un hecho aislado que se está investigando y tendrá el régimen de consecuencia correspondiente”, manifestó la institución en un comunicado sobre el incidente que puede verse en el video, el cual fue publicado por el exministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph.

La entidad sostuvo que informes preliminares indican que el ciudadano extranjero “al parecer la había emprendido previamente contra los militares”.

“Incluso habría agredido físicamente a más de uno, desoyendo y resistiéndose a un llamado de detención a los fines de chequeo o revisión de documentación rutinario, pero que esta parte no se aprecia en el vídeo, evidentemente editado, sobre el lamentable incidente que circula sin data de fecha, ni detalles”, agregó.

La entidad sostuvo que instruye a sus agentes para que actúen con respeto a la ley, y que no tolera ningún tipo de mal comportamiento, pero manifestó que no aceptará “que extranjeros les falten el respeto a los agentes migratorios que estén en ejercicio de sus funciones”.

La mañana de este jueves el vocero del Gobierno y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Homero Figueroa, había informado que el gobierno dominicano investigará el incidente.

“Es inaceptable, pero no se trata de una conducta sistemática, no podemos decir que eso es lo que sucede con todo el mundo, excesos hay en todos los países. No es la conducta típica de un miembro de las Fuerzas Armadas entrenado. Será investigado y habrá las consecuencias que tengan que haber”, dijo.

Destacó que la República Dominicana es un país respetuoso de los derechos humanos.

“No aceptamos, no somos tolerantes con las violaciones de los derechos humanos de las personas, independientemente a su estatus migratorio”, reiteró Figueroa en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.

Denuncia

El exministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph, denunció este miércoles que “los inmigrantes haitianos son maltratados por soldados dominicanos”.

En su cuenta de Twitter Joseph colgó un video en el que se observa a militares dominicanos golpear a un hombre con una cadena y un palo.

