Sobre Haití, Abinader reitera que hay que dejar el discurso y actuar de una vez

El presidente Luis Abinader regresó al país a las 5:15 de la tarde de este jueves en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), donde reiteró que con la crisis de Haití, hay que dejar los discursos y los talleres para actuar de una vez.

El éxodo de indocumentados provocado por la situación haitiana ya no es un problema que afecta solo a República Dominicana. En ese sentido, el mandatario dijo que ya también atañe a otros países de Latinoamérica. Además de los que hay en Texas, Estados Unidos, mencionó que solo en Panamá hay 19,000 haitianos en la espera de seguir hacia Estados Unidos.

“Es una situación que la comunidad internacional ya no puede esperar más y eso es lo que yo quise llamar, resaltar, alertar a la comunidad internacional que ya no es momento de discurso, ya no es momento de análisis, de talleres, es momento de actuar”, señaló el jefe de Estado.

Abinader puntualizó que mientras llegan las acciones que les pidió a los demás países, el Gobierno dominicano tomará todas las medidas para proteger la frontera.



Durante una rueda de prensa en el AILA, Abinader repasó sus actividades en la agenda de seis días en Nueva York: reunión con la diáspora, organización del Consejo de Ministros, encuentros con homólogos, incluyendo los de Panamá y Costa Rica, con quienes pactó un convenio para crear propuestas a la crisis de Haití.

En su disertación ante la LXXVI Asamblea de Naciones Unidas planteó tres acciones: mecanismos para pagar las deudas, cambio climático y la crisis de Haití.

Este viernes, el presidente viajará a La Vega para participar en la celebración del Día de Las Mercedes, actividad pautada para las 9:00 de la mañana, según informó la Presidencia de la República.

Fuente: DL