Sobre tarjeta de vacunación: legisladores creen derechos colectivos superan los individuales

Varios legisladores mostraron opiniones divididas con relación a la legalidad o no de pedir a los ciudadanos presentar sus tarjetas de vacunación contra el COVID-19 para poder entrar a lugares públicos y privados.

Mientras una mayoría asegura que los derechos colectivos están por encima de los individuales cuando se trata de una pandemia, otros entienden que esa medida es ilegal e inconstitucional.

Entre los congresistas que están a favor de que se les pida la tarjeta de vacunación figuran Bautista (Bauta) Rojas Gómez, Juan Dionicio Restituyo y Lía Díaz. Solo se mostró en desacuerdo el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

El senador por Hermanas Mirabal, Bautista (Bauta) Rojas Gómez, consideró que los derechos colectivos están por encima de los individuales y que como se trata de una pandemia está correcta la decisión adoptada por las autoridades sanitarias para establecer el requisito de pedir las tarjetas de vacunación contra el COVID-19 en lugares públicos y privados, así como para ofrecer servicio de transporte público y otras actividades.

El galeno y ex ministro de Salud Pública espera que, con la nueva medida, que considera debió establecerse durante el estado de emergencia, se genere “una inmunidad de rebaño” en materia de epidemiología, a fin de que más de 80 por ciento de la población este inoculada.

“Desde el punto de vida de estrategia para enfrentar la pandemia es correcto como es también legal porque la Ley 41-01 establece que en presencia de epidemia y más de una pandemia el Ministerio de Salud debe tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la salud de la población”, expresó.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo destacó que el derecho a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos.

Coincide con su criterio el diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo, quien destacó que todo el que no quiera vacunarse está en su derecho, pero debe quedarse en su casa para no salir a contagiar a otros.

“Todo el mundo tiene que vacunarse porque es una pandemia. El que no se vacune no puede entrar a una sesión, no puede entrar en ningún lugar que esté cerrado y haya multitudes”, expresó.

Destacó que el derecho a la salud es un derecho constitucional y que la ley de Salud Pública garantiza que es responsabilidad del Estado garantizar la salud de los ciudadanos.

Para la senadora perremeista Lía Díaz también esta correcta esa medida adoptada por las autoridades sanitarias.

Aunque la doctora admitió que la Constitución protege los derechos de los ciudadanos a no vacunarse afirmó que el país y el mundo están enfrentando una pandemia y que la única forma de controlarla es garantizando que una mayoría de ciudadanos estén vacunados.

Manifestó que con la inoculación contribuirá a que los ciudadanos puedan dejar de usar las mascarillas.

“También es responsabilidad nuestra vacunarnos y cuidar a los ciudadanos”, expresó al admitir que los derechos colectivos están por encima de los individuales.

“Obligatoriedad simulada”

Pero Gustavo Sánchez, el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, no está de acuerdo con la “obligatoriedad simulada” de por exigir la tarjeta de vacunación y de esa forma conminar a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19.

Afirmó que ve con simpatía que al entrar a un restaurante se exija la vacuna.

Sin embargo, rechazó que para ofrecer “los servicios públicos como el transporte, hospitales, escuelas”, no se contempla en la ley obligar a un ciudadano a que presente una tarjeta de vacunación.

Aunque aclaró que de ninguna forma quiere inducir a que las personas no se vacunen contra el COVID-19 y precisó que prohibir el acceso a los ciudadanos es algo que la ley no lo concibe.

Alertó a las autoridades que podría generarse un caos cuando antes de ofrecer el servicio público como, por ejemplo, en el metro de Santo Domingo se les pida a los ciudadanos sacar sus tarjetas de vacunación, debido a que contribuirá a la aglomeración de personas.

Para él las autoridades gubernamentales están adoptando medidas improvisadas.

