Sobrina de Trump: “Es un hombre profundamente dañado psicológicamente”

La psicóloga Mary Trump, sobrina del presidente de EE.UU. y autora del libro ‘Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’ (‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’), que salió a la venta esta semana, afirmó que la infancia de Donald Trump afecta negativamente su actual comportamiento.

“Donald es un hombre profundamente dañado psicológicamente, basándose en su crianza y la situación con sus padres”, dijo este viernes durante una entrevista con la CNN.

“No va a ponerse mejor y sin duda va a ponerse peor”, opinó.

Previamente el mismo día, Trump se expresó por primera vez sobre el contenido del libro escrito por su sobrina.

“Soy el mejor miembro del Club del Libro del Mes”, tuiteó el mandatario. “Primero tengo al tonto miserable de John Bolton, un tonto de guerra que viola la ley (lanzó cantidades masivas de información clasificada) y un acuerdo de no divulgación para construir credibilidad muy necesaria y ganar unos pocos dólares, que terminarán yendo al Gobierno de todas formas”, continuó, refiriéndose a las memorias de su exasesor de seguridad nacional, ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (‘La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca’), publicadas el mes pasado.

“La siguiente es Mary Trump, una sobrina raramente vista que sabe poco sobre mí, dice cosas falsas sobre mis maravillosos padres (¡que no la soportaban!) y sobre mí, y violó su acuerdo de confidencialidad. También violó la ley al entregar mis declaraciones de impuestos. ¡Es un desastre!”, comentó el mandatario sobre la obra, que desde este martes está en las librerías. Al mismo tiempo, señaló que “se han escrito muchos libros” sobre él y que “se escribirán más”.

A finales de junio, el hermano menor del presidente, Robert S. Trump, emprendió acciones legales para impedir la publicación del libro de su sobrina. En su solicitud argumentaba que el libro contiene información privada y detalles que Mary Trump tiene prohibido revelar por un acuerdo de 2001 con el que cerraron las disputas familiares sobre los testamentos de los padres del mandatario.

Tras una serie de litigios, se permitió la publicación y este martes el libro salió a la venta. Ya el primer día se vendieron 950.000 copias de la obra, un récord para la editorial Simon & Schuster, recoge The Guardian.

Por: RT