Solicitan prisión preventiva para policía acusado de matar a joven durante operativo en Santiago

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra Jersin Encarnación Vicente, segundo teniente de la Policía Nacional, quien está acusado de causar la muerte de Miguel Antonio Miranda Flete, un joven de 23 años, durante una intervención policial ocurrida en el sector La Ceibita de Pekín, en Santiago.

La Fiscalía de Santiago depositó ante el tribunal los elementos de prueba recolectados, incluyendo los testimonios de personas que, de manera coherente, han relatado los hechos; así como también pruebas documentales, periciales y materiales.

Además, se incluyó una prueba audiovisual en la que se observa claramente al imputado disparando contra la víctima.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago imputa a Encarnación Vicente el tipo penal descrito en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio.

A través de una nota de prensa, la Fiscalía de Santiago detalló que el hecho se produjo el 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el agente y otros uniformados acudieron a la zona en respuesta a una denuncia de la comunidad sobre una fiesta callejera que estaba causando contaminación sónica.

Al llegar al lugar, la situación se tornó violenta, según la investigación. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para tratar de dispersar a los presentes, pero fue durante este proceso que Encarnación Vicente disparó su arma de reglamento, una pistola Glock 17 de calibre 9 milímetros, impactando en la cabeza a la víctima.

Miranda Flete fue trasladado a un centro médico, donde permaneció en estado grave hasta fallecer el 29 de diciembre mientras recibía atenciones médicas.

Manifestación

Los hechos generaron indignación en la comunidad, y el pasado 12 de enero, decenas de residentes del sector La Ceibita de Pekín se manifestaron exigiendo justicia por la muerte de Miguel Antonio Miranda Flete.

En la protesta, Zoila Jorge, pareja de la víctima, denunció que el uso de la fuerza por parte de los agentes fue desproporcionado e injustificado, señalando que su pareja no era un delincuente y que su muerte no debía quedar impune.

«No fue un delincuente, fue un muchacho de trabajo que mataron. Ese disparo no era necesario y no puede quedar impune«, expresó.

La solicitud de medida de coerción busca garantizar que el imputado enfrente el proceso judicial de manera adecuada, mientras se continúa con la investigación para esclarecer los detalles del caso y hacer justicia.

Fuente: Diario Libre