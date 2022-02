Solicitantes de cualquier tipo de visas hacia EEUU deben reportar cuentas de redes sociales

El gobierno del presidente Joe Biden sigue en defensa de una política impuesta por el gobierno de Trump. La política trata sobre la vigilancia de las redes sociales de las personas que soliciten visas de turismo, trabajo y otro tipo, esto quiere decir que sería una obligatoriedad reportar cualquier cuenta que se tengan en las plataformas digitales, incluso si es de TikTok.

Dentro de la política, las personas solicitantes de visas deben mencionar sus cuentas de Facebook, Twitter, Reddit, TikTok, entre otras.

Si la persona no revela las cuentas con seudónimos podrían ser acusados de fraude.

Las personas defensoras de los derechos civiles consideran que esto significa tener una “vigilancia extrema” y fue fuertemente criticada durante la administración del expresidente Donald Trump.

El Diario NY reportó que, el gobierno de los Estados Unidos informó a la Corte de Distrito de Washington DC que no tenía intenciones de cambiar la política del Departamento de Estado para requerir las cuentas de redes sociales de los solicitantes.

“El Gobierno ha pasado varios meses revisando la política sobre la recolección y el uso de identidades en redes sociales como parte de los procesos de visas… no se anticipa cambio alguno en la política del Departamento de Estado con respecto al asunto en esta demanda”, indicó la Administración Biden.

Aaron Reichilin-Melnick, abogado del Consejo de Inmigración consideró terrible la decisión de la administración Biden. “Terrible decisión de la administración Biden de no revelar la política de extrema vigilancia de Trump que requiere a las personas que solicitan visas revelar cada cuenta de red social… usada en los últimos años”, indicó el abogado.

Terrible decision from the Biden admin not to revoke a Trump "extreme vetting" policy requiring all people seeking visas to disclose each single social media handle (Facebook, Twitter, reddit) used in the last 5 years—or risk subsequent "immigration fraud" charges if they don't. https://t.co/OijD5042hV pic.twitter.com/PADI1yLOqv

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) February 11, 2022