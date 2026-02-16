“Solo Dios me calla”: Antonio Marte advierte sobre tala indiscriminada en áreas protegidas

Santo Domingo. — Tras reunirse con el presidente Luis Abinader, el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, reveló este lunes que sostuvo un encuentro con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para abordar denuncias sobre tala indiscriminada, extracción ilegal de materiales y presuntas irregularidades en procesos de titulación de tierras dentro de áreas protegidas.

El legislador afirmó que fue el propio mandatario quien, delante de él, llamó a la procuradora para coordinar la reunión y recibir la documentación relacionada con los casos denunciados.

“Yo no voy a callarme. Solo Dios me calla. Lo que está pasando en las áreas protegidas es grave y lo he denunciado durante cinco años”, expresó Marte, y pidió una intervención firme del Estado.

La procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso.

“La depredación es real”

Marte, quien preside la Comisión de Medio Ambiente del Senado, aseguró que ha documentado múltiples casos de tala masiva y explotación irregular bajo la figura de “planes de manejo”.

“Te dan permiso para cortar 10 pinos y tumban 1,000. Te autorizan cinco viajes y hacen 500. Así no se puede”, sostuvo.

“Eso lo que necesita es fiscalización real. No puede ser que con un papel se acabe un bosque entero”, dijo en el programa El Despertador.

Indicó que ha participado en sobrevuelos junto a miembros de la comisión para verificar los daños ambientales.

“Lo que hemos visto no tiene madre. En la cabeza de un río no dejaron una mata en pie”.

También denunció la extracción de arena en ríos y cuestionó que, pese a los arrestos anunciados, algunos implicados recuperen su libertad.

“Dicen que están presos, pero presentan un plan de manejo y salen. Así cualquiera depreda”, afirmó.

Titulaciones bajo cuestionamiento

Uno de los aspectos más delicados señalados por el senador se refiere a presuntas titulaciones irregulares en terrenos que, según dijo, pertenecen al Estado o han sido ocupados históricamente por familias campesinas.

“En 1985 titularon más de 200 mil tareas donde había familias viviendo desde hacía generaciones. Sacaron cartas constancias y después vendieron esas tierras”, denunció.

Relató que incluso su familia habría sido afectada por ese proceso. “Mi papá nació ahí, vivió 92 años y quedaron sin un metro de tierra. Eso fue una barbaridad”.

Reunión con la Procuraduría

Marte confirmó que ya sostuvo la reunión con la procuradora Reynoso y señaló que el proceso quedó bajo la responsabilidad de una fiscal en Santiago.

“Yo la denunciaba con la responsabilidad que tengo como senador. Ahora hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo”, expresó.

Al ser consultado sobre la reacción del Ministerio de Medio Ambiente, indicó que no ha sostenido reuniones con esa institución.

“No se ha reunido conmigo. No me han explicado nada. Yo voy a seguir denunciando”.

El legislador propuso que la vigilancia ambiental involucre directamente a los senadores de cada provincia.

“Si un ministro quiere hacer un trabajo serio, que entregue la supervisión de cada provincia a su senador y que nos exija resultados. Aquí no hay un senador que esté en contra del medio ambiente”.

Transporte y corredores: “El Estado no pone un cinco”

En otro orden, Marte abordó la situación de los corredores de autobuses en el Gran Santo Domingo.

“El Estado no invierte un cinco en los corredores. Los autobuses se pagan con el fideicomiso. El banco cobra primero y el chofer es el que queda con el problema”, explicó.

Detalló que algunos corredores acumulan hasta ocho meses de atraso antes de iniciar operaciones.

“El banco se cobra sí o sí. Si tú debes, el sistema automático descuenta primero. Es una cascada”.

Sobre el corredor de la avenida Independencia, indicó que faltó consenso con los choferes. “Cuando no hay acuerdo, el proyecto no arranca bien”.

También negó que tenga control absoluto sobre la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra).

“Hay 84 mil vehículos afiliados y cada uno tiene su propietario. Yo no puedo decidir por todos”.

Kilómetro 9 y reubicación

Marte rechazó que se haya opuesto al desalojo del kilómetro 9 para la ampliación vial.

“Nunca nos pusimos a nada. Cedimos espacio y la terminal se movió. Que busquen cuánto nos han pagado por eso: nada”, aseguró.

Futuro político

Marte confirmó que el partido Primero la Gente se encuentra en proceso de asambleas provinciales con miras a su congreso nacional.

“Ya llevamos más de 20 provincias. Vamos a estar listos antes del congreso”, indicó.

Reiteró su alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y valoró la gestión del presidente Abinader en su provincia.

“Ha sido el mejor presidente para Santiago Rodríguez”.

“Solo Dios me calla”

Al cierre de la entrevista, el senador insistió en que continuará denunciando irregularidades ambientales.

“Yo no vine aquí a quedarme callado. Si veo tala ilegal, la denuncio. Si veo extracción en ríos, la denuncio. Solo Dios me callará”.

Fuente: El Dia