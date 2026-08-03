Solo el 19.2 % de los bebés recibe lactancia materna exclusiva en República Dominicana

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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 al 7 de agosto), los resultados de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025 revelan que fortalecer el apoyo a las madres es clave para aumentar la lactancia materna exclusiva en la República Dominicana.

De acuerdo con los datos, solo el 19.2 % de los bebés recibió lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, mientras que apenas el 22.4 % fue amamantado dentro de la primera hora después del nacimiento, una práctica recomendada por los especialistas para favorecer la salud del recién nacido.

La encuesta también evidencia desigualdades en la nutrición infantil. Entre los niños de 6 a 23 meses, el 63.7 % de aquellos cuyas madres tienen educación primaria o básica recibió una dieta con diversidad alimentaria mínima, frente al 70.8 % de los hijos de madres con educación universitaria o superior.

Asimismo, los resultados muestran que la lactancia materna exclusiva tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel educativo y el nivel de ingresos de las madres, una situación que podría estar vinculada con una mayor exposición a sucedáneos de la leche materna.

Para UNICEF, estos hallazgos reflejan que las decisiones sobre la alimentación infantil no dependen únicamente de las madres, sino también de factores sociales, económicos y culturales.

El representante de UNICEF en República Dominicana, Carlos Carrera, afirmó que apoyar la lactancia materna implica garantizar información confiable, licencias de maternidad adecuadas, espacios seguros para amamantar y el respaldo de las familias, empleadores y comunidades.

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaron a fortalecer los sistemas de salud, ampliar los programas de apoyo a las madres y reforzar la protección de la maternidad en el ámbito laboral.

Aunque el país ha registrado avances, al pasar de 4.7 % de lactancia materna exclusiva en 2014 a 19.2 % en 2025, los organismos consideran que aún es necesario fortalecer las políticas públicas y las condiciones que permitan a las madres ejercer este derecho.

Fuente: NT