Nacionales

Someten varios jóvenes por simular guerrilla con pistolas de juguete en La Vega

Esta práctica entre menores de edad y adultos jóvenes ha generado gran preocupación en los residentes y la sociedad.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 10 minutos
15 Se lee en 1 minuto

La Policía Nacional en La Vega sometió a varios jóvenes, entre ellos menores de edad, por simular una guerrilla con pistolas de juguete en varios sectores.

En el audiovisual se observa cómo varios adolescentes encapuchados aparentan una pelea entre ellos lanzando disparos con las armas artificiales.

Esta práctica entre menores de edad y adultos jóvenes ha generado gran preocupación en los residentes y la sociedad que, encubiertos y portando pistolas de juguetes, recorren las calles para enfrentarse entre sí como lo que describen como nuevo entretenimiento.

Fuente: NT

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 10 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Antes de ser detenido, el tío de Brianna Genao manifestó que en el mundo hay mucha gente despiadada

Hace 53 segundos

Consternación en Puerto Plata: giro en el caso de niña desaparecida tras confesión de sospechoso

Hace 2 horas

Estos son los presuntos responsables de la violación y muerte de la niña Brianna Genao González en Puerto Plata

Hace 14 horas

Cámara de Diputados aprueba ley de la DNI en medio de advertencias de la oposición

Hace 17 horas
Botón volver arriba