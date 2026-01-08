Someten varios jóvenes por simular guerrilla con pistolas de juguete en La Vega

La Policía Nacional en La Vega sometió a varios jóvenes, entre ellos menores de edad, por simular una guerrilla con pistolas de juguete en varios sectores.

En el audiovisual se observa cómo varios adolescentes encapuchados aparentan una pelea entre ellos lanzando disparos con las armas artificiales.

Esta práctica entre menores de edad y adultos jóvenes ha generado gran preocupación en los residentes y la sociedad que, encubiertos y portando pistolas de juguetes, recorren las calles para enfrentarse entre sí como lo que describen como nuevo entretenimiento.

Fuente: NT