Someterán a Castaño Guzmán y a otros bajo “Operación Cuervo”

SANTO DOMINGO, RD.- El excandidato a diputado de Ultramar por Estados Unidos, Yomare Polanco, anunció este domingo que en la primera semana del mes de octubre someterá al expresidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que responda sobre el crimen que se habría cometido en su contra al despojarle de un triunfo que, según dice, le corresponde.

En un expediente que Polanco identifica como “Operación Cuervo”, se incluye al licenciado Henry Mejía Oviedo, ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral y a Gilberto Cruz Herasme, ex director del Voto del Dominicano en el Exterior.

“Hemos agotado todos los procesos legales establecidos por la Constitución y las leyes de la República Dominicana, sin que todavía se defina nuestro caso. Esto no se va acabar hasta que los culpables de este crimen de lesa humanidad y de lesa Patria caigan presos y a eso vamos a la PEPCA a principios del mes de octubre, pues aquí la victima soy yo y es toda la diáspora y los culpables han de pagar con cárcel”, expresó Yomare Polanco en llamada telefónica desde Nueva York al programa DesahógateRD, que en Zol 106.5 FM conducen Grisel Sánchez, Yulibelis Wanderpool, Juan Pablo Fernández y Vianelo Perdomo.

Polanco expresó que no solo se trata del fraude electoral, la desaparición de documentos y otros elementos que califica como graves, sino también de una malversación que podría superar los cinco millones de dólares.

dijo que, además del ex presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán; el licenciado Henry Mejía Oviedo, ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral y Gilberto Cruz Herasme, ex director del Voto del Dominicano en el Exterior, “en la Operación Cuervo incluiremos a todos los responsables de esta barbaridad en nuestra contra”.

El excandidato a diputado de Ultramar por Estados Unidos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que también someterá a la PEPCA a Rafael González, Gianilda Díaz y Ana María Matos, representantes de la Junta Central Electioral en Nueva York y a Sublime Larancuent, representante de la JCE en Washington.

Asimismo, el excandidato someterá a Sara Machado, Yohanna Tineo, Fernando Núñez, y Héctor Troncoso, funcionarios de la Junta Central Electoral en New Jersey; al igual que a Gisela Almonte, en Pensilvania y Arturo Reyes, representantes de la JCE en el estado de Masachusett, Estados Unidos.

Recordó que los expedientes probatorios del fraude cometido en su contra están estancados en el ribunal Superior Electoral (TSE) y nunca fueron remitidos al Tribunal Constitucional, como debió ser, pues habrían desaparecido en octubre de 2020, razón que ahora lo obliga a acudir a la PEPCA, donde, según afirma, tiene la seguridad de que todo será dilucidado como se debe y los culpables pagarán con cárcel, además de que saldrá una sentencia para entregarle la diputación ganada en julio de 2020.

