SP llama a personal médico y centros de salud que operan con anomalías, a ponerse al día antes de finalizar septiembre

El ministerio de Salud Pública (MSP) hizo un llamado a todo el personal médico; extranjeros y nacionales, ponerse al día con el Exequátur, y a los centros de salud a completar el proceso para la obtención de la licencia de habilitación, antes de finalizar el mes de septiembre, ya que es el plazo establecido por la institución en cumplimiento a la Ley General de Salud No. 42-01 y su Reglamento de Habilitación No. 1138-03.

Durante una rueda de prensa, el doctor Juan Gerardo Mesa, director general de Habilitación y Acreditación, llamó a evitar sanciones o cierres de centros a aquellas personas que se encuentren operando sin habilitación o con anomalía que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes, tal y como se demostró en varios reportajes realizados por el programa N Investiga.

“Es perentorio y necesario que todo aquel que no esté cumpliendo con estas normativas o que no tengan su exequátur lo hagan con anterioridad, lo antes posible, porque solo le queda tiempo hasta el 15 de octubre de este año, para regular su situación, de lo contrario quienes estén en falta a la Ley 42-01 y al reglamento 1138-03, serán altamente sancionados por las autoridades competentes”, aseguró el doctor Mesa.

Explicó también, que los extranjeros profesionales de medicina, que no cumplan con un permiso del Ministerio de Salud Pública, no pueden ejercer la profesión y “mucho menos” habilitar centros para realizar actividades de salud en el país.

Aclaró que en casas y condominios no se pueden acondicionar áreas para realizar cirugías plásticas o actividades de la medicina ni casas de recuperación, ya que estas no cumplen con las condiciones necesarias para dar este tipo de servicios sanitarios, al tiempo que reiteró que quien lo haga también será sancionado.

“El ambiente familiar, la convivencia diaria, no puede ligarse con la salud, porque esto atenta con la salud de cualquier persona, ya que esto no es un lugar apto para estas actividades, aparte de que no cumple con los requisitos que establece la ley” reiteró.

De igual manera, la directora de Recursos Humanos en Salud, doctora Nuranny Reyes, manifestó que el MSP, ha flexibilizado el proceso de obtención de exequátur lo que ha permitido que más de 14 mil médicos en un periodo de tres años haya lograr estar al día en menor tiempo que antes, por lo que aseguró que no hay excusas para estar incumpliendo la Ley de Salud.

La doctora Reyes informó también que en el mes de octubre se estará realizando el Primer Censo Nacional de la Salud, para poder determinar con qué cantidad de recursos humanos de la medicina cuenta el país por territorio, dentro del sistema sanitario dominicano para el año 2030.

“Este censo va a contabilizar y caracterizar lo que tenemos en cuanto a recursos humanos y así nos daremos cuentas con que no contamos a nivel territorial, que necesidades tenemos como modelo de atención, para así desarrollar estrategias que puedan satisfacer la demanda según el perfil epidemiológico de nuestro país” garantizó la directora de Recursos Humanos.

Fuente: N Digtal