Subero Isa expresa preocupación por violación del toque de queda; aboga por diálogo para celebrar elecciones en julio

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, calificó de preocupante que la población no respete la autoridad de la Policía para el cumplimiento del toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo para frenar un posible contagio del coronavirus.

Asimismo, en un comunicado sostuvo que entiende que se necesita un diálogo entre los sectores políticos para que la Junta Central Electoral celebre el 5 de julio las próximas elecciones presidenciales y congresionales.

De acuerdo al jurista y también expresidente de la Junta Central Electoral, es lamentable que las autoridades hayan apresado a más de 45 mil ciudadanos durante la aplicación de la cuarentena, entre los cuales más de mil han tenido que pagar multas y otros 5 mil han realizado labores de recogida de basura. Otras 199 personas fueron sometidas a la Justicia acusadas de delito de rebelión contra la autoridad.

Sin embargo, cuestionó que agentes de la Policía violen la privacidad de los ciudadanos al penetrar a sus hogares para apresarlos por supuestamente haber violado el toque de queda que se aplica desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana contra el coronavirus. Entiende que esa práctica es un “abuso” por parte de los uniformados.

Al ofrecer declaraciones por la vía telefónica al programa “La Opción de la Tarde”, que se transmite por Independencia FM, el canal 3 de Aster y una red de emisoras del Grupo Telemicro, Subero Isa no ve pertinente enviar a las cárceles a los infractores de la disposición presidencial.

“Las cárceles de por sí en la República Dominicana son ergástulas, entonces imagínense en un tiempo como este. Yo creo que debe buscarse otra alternativa que no sea la prisión”, agregó.

“Lo que me preocupa a mi es que las autoridades no se están dando a respetar y lo que es peor, la gente no la está respetando. El apresarlo no es una solución porque va a permitir una aglomeración en las cárceles, que a lo mejor va salir personas contagiadas que entraron completamente sanas”, explicó.

Al referirse a las elecciones presidenciales y congresionales fijadas para el 5 de julio por la Junta Central Elecctoral, obligada por la situación generada por el coronavirus, el expresidente de la Suprema abogó por un diálogo que garanticen su celebración sin ninguna dificultad.

“Todos los sectores políticos de la nación sin excepción, debemos hacer todo lo que esté de nuestro alcance para que las elecciones en el mes de julio, se celebren como lo establece la Junta Central Electoral”, afirmó al ser cuestionado sobre el tema por los periodistas Gilbert Guzmán, Osiris Mora y Pablo Luis Santana.

