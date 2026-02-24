Surun Hernández somete a Mario Lama ante la Procuraduría por presunto desfalco de RD$13 mil millones por contratos de diálisis en SNS

El abogado Surun Hernández, en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia, depositó ante la Procuraduría General de la República una acusación formal contra el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, por la supuesta erogación irregular de más de RD$13 mil millones en contratos para servicios de diálisis “a domicilio”.

En la querella también se menciona al empresario José Joaquín Toribio Sención, a quien señalan como parte de un presunto entramado que habría obtenido adjudicaciones mediante el mecanismo de contratación por exclusividad, para beneficiar a las empresas Macrotech Farmacéutica, SRL y Centro Integral de Medicina Renal (CIMER), SAS.

Según lo expresado por Surum los contratos se habrían iniciado en octubre de 2020 para atender supuestamente a 990 pacientes, estableciendo un costo anual de RD$3 millones por cada persona dializada, cifra que de acuerdo con la denuncia supera hasta 15 veces el precio estándar local. Alega además que muchos de los pacientes no existirían o ya estarían cubiertos por el sistema de Seguridad Social.

La acusación sostiene que se utilizaron estructuras societarias en Panamá y fideicomisos para ocultar el beneficiario final de los fondos, además de esquemas de doble facturación y servicios presuntamente inexistentes.

También se hace referencia al director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, indicando que mediante la resolución RIC-1013-2021 se habrían reconocido irregularidades en el proceso, aunque este no fue suspendido.

“Con esos 13 mil millones de pesos se hubiese podido construir un centro especializado en nefrología; la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar costó 14 mil millones”, afirmó Hernández.

Fuente: Panorama