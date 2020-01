Suspenden partido Águilas y Licey a las 3:27 de la madrugada; continuará este sábado

Fermín no quería continuar el partido y Urueta estaba en desacuerdo con que se moviera para más tarde. Cuando cesó la lluvia, se dieron 40 minutos para acondicionar el terreno lo que rechazaba Fermín.

La definición del rival de los Toros del Este tendrá que esperar más tarde, porque 12 entradas y media no fueron suficientes para definir un ganador, luego de que la continuación del partido entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey fuera pospuesto debido a la lluvia en el cierre de la entrada 13, cuando los felinos se disponían a batear.

Durante las 12 entradas y media se habían utilizado 18 lanzadores, ocho por parte de las Águilas, que comenzaron con Marcos Diplán, quien duró cuatro entradas completas y el Licey con David Reyes, quien soportó solo dos entradas completas.

A las 12:15 a.m., en la primera del décimo, con Jairo Asencio en el montículo comenzó a caer agua por primera vez sobre el Quisqueya, pero el partido continuaba y los fanáticos permanecían sellados a sus asientos. La poca lluvia tampoco menguó el fervor de las gradas ni del partido. Con Rusney Castillo, que disparó un sencillo detrás del shortstop y luego se movió a segunda por boleto a Gabriel Gutiérrez llegó el turno de Melvin Mercedes, quien bateó por Luis Valenzuela. Mercedes falló con un rodado de segunda a primera y se tiró de cabeza en la inicial en una jugada cerrada que ameritó de revisión. La decisión se mantuvo igual y fue declarado out para el tercero de la entrada. La decisión provocó disgusto en las Águilas.

En el séptimo, Ramón Torres se embasó por error de Erick Aybar en fildeo. Ronny Rodríguez disparó sencillo al central para poner hombres en segunda y primera. En esa situación Linder Castro entró a lanzar por Gabriel Arias, quien había entrado en el quinto por Brennan Bernardino. Castro boleó a Rangel Ravelo para llenar las bases. Pero luego ponchó cantado a Jordan Patterson; Carlos Gómez bateó por primera para jugada forzada donde Carlos Franco tiró al plato para hacer out a Torres y Wilín Rosario conectó batazo por el short donde Sergio Alcántara pasó al segunda base Erick Aybar para retirar a Gómez.

A la 1:00 de la mañana, en la entrada 12, retornó el agua, esta vez con más intensidad, 15 minutos después el lanzador Lisalverto Bonilla, que entró en la entrada 11, pedía que le acomodaran el montículo con tierra fresca, mientras tenía las bases llenas y enfrentaba a Gabriel Gutiérrez con las bases llenas, quien bateó por primera y Carlos Franco tiró al plato para hacer out a Carlos Gómez. Luego, Melvin Mercedes, después de estar en 3-0 vio dos strikes corridos, hasta que conectó una línea a segunda base, donde se lució Erick Aybar y el Licey salvó la precaria situación.

A la 1:44 de la madrugada, luego de que el Licey le hiciera el cero a las Águilas en la parte alta del episodio 13, los árbitros ordenaron colocar la lona debido a la constante lluvia que ya comenzaba a afectar el terreno.

Antes, en el cierre del episodio 12, ante el relevista Javier Solano, Sergio Alcántara, del Licey, conecta una línea suave al jardín central donde Carlos Gómez mostró su maestría defensiva capturando el batazo tirándose de cabeza, desplazándose hacia su izquierda y evitando que Donovan Solano anotara la carrera de la victoria desde segunda base, donde llegó producto de un doble al prado izquierdo. Michael de la Cruz fue boleado a continuación para dar paso a Alcántara.