Tamara Martínez y Amelia Alcántara: dos casos de violencia intrafamiliar con rápidas detenciones

El Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, confirmó el arresto del abogado Emilio López, quien es imputado de incurrir en violencia de género y agresión física contra su pareja sentimental, la comunicadora Tamara Martínez.

A través de una nota de prensa enviada a Diario Libre se indicó que, igualmente fue apresado el empresario Wagner Taveras Taveras, quien será sometido a la justicia por supuestamente incurrir en esos mismos delitos en perjuicio de su pareja sentimental, la también comunicadora Amelia Alcántara.

Ambos detenidos están en la cárcel que funciona en dicha Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt del sector Bella Vista, en el Distrito Nacional.

Las autoridades informaron a través de un comunicado de prensa que en las próximas horas López y Taveras serán sometidos a la justicia y que solicitarán a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le imponga medidas de coerción por su presunta vinculación a los referidos hechos de violencia contra sus respectivas parejas.

Los casos

Esta semana la presentadora Tamara Martínez se convirtió en noticia, luego de que se mostrara golpeada en Instagram y difundiera un video en el que discutía con su pareja, el abogado Emilio López. Después dijo que el video era un «experimento social».

Pero ayer, la integrante del programa televisivo «Los dueños del circo», confesó que el video de la discusión fue real y no «un experimento social» cómo dijo inicialmente y reveló que «fue obligada» a hacerlo y que la están «chantajeando». Se reservó el motivo del presunto chantaje.

Emilio López y Tamara Martínez (FUENTE EXTERNA)

Cesarina Piña, la madre de la también modelo, narró a un medio radial los supuestos abusos de los que habría sido víctima su hija. «Mami, me va matar, mami, me va a matar», fue el grito de auxilio de la comunicadora a su madre tras, supuestamente, ser agredida por su esposo.

«Ella está viva porque el día que él la estaba ahorcando (tirada en la cama), en su desesperación por no poder respirar, movía los pies y a Emilio se le pegó una patada en su parte íntima, así él se priva y ella se puede quitar», detalló la señora Piña.

La dama denunció que López supuestamente vigila a su hija hasta en el baño, por lo que teme que le pueda quitar la vida.

Más temprano, el abogado se defendió de las acusaciones en su contra y dijo que «nunca ha maltratado a ninguna de sus parejas».

En ese momento informó que estaba apoderando al Ministerio Público de «todo lo que existe». Al hablar del video que Tamara publicó el pasado miércoles en Instagram denunciando que supuestamente fue agredida, López explicó que esa noche la comunicadora le hizo una escena de celos tras salir de una fiesta y que él se disponía a recoger su ropa para irse de la casa.

En el caso de Amelia Alcántara fue a través de un video que se ha hecho viral en redes sociales, donde se mostró el momento en el que la modelo de redes sociales es agredida por su pareja Waner Tavárez Taveras, conocido como el «Gallero», mientras compartían en un centro nocturno de la capital.

Amelia Alcántara y su pareja, conocido como El Gallero. (FUENTE EXTERNA)

Según lo observado en el audiovisual la panelista radial parece tener una discusión con el hombre, quien le da un fuerte golpe en la cara, sin importar que está en un lugar lleno de personas.

Amelia lo niega

«Yo no soy víctima de nada ni de nadie». Así reaccionó Amelia Alcántara a la filtración de un video donde se muestra una supuesta agresión en su contra por parte de su aparente pareja sentimental. Para ella se «trata de un sonido» que muchas personas han querido tener a costa de ella. «Es increíble (yo) ver tantas personas que dicen sentirse afectadas por algo que no pasó«, se quejó en un video subido a su Instagram.

Agregó: «(Lo hacen) simplemente para montarse en la ola del sonido… Muchas personas que anteriormente de mi forma, de mi manejo han hablado cosas terribles de mi persona». Sin embargo, agradeció al público y a las personas que sí se preocuparon por ella.

No obstante, reiteró: «No es como lo están diciendo…Mírenme mi rostro…si estuviera golpeada estuviera morada… Por favor, señores. Ya bájenle a esa ola de sonidos que ustedes quieren tener y de decir las cosas que no son, como no fueron. Yo no soy víctima de nada ni de nadie, no me quieran poner de víctima de algo que no es así. No voy a decir que es así si no lo es», se quejó.

Fuente: DL