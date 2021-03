Tampones, toallas sanitarias o copa menstrual, ¿cuál es el mejor método de protección para ti?

Tampones, toalla sanitaria o copa menstrual: descubre cuál es el producto de protección íntima que se adapta mejor a ti y a tus necesidades.

En lo que concierne a nuestro periodo, ya no tenemos que conformanos a lo de siempre gracias a los nuevos productos (Tampones, toalla sanitaria o copa menstrual) y los avances tecnológicos. Pero ¿cuáles son los que funcionan mejor?

¿Por qué hay tantos productos de protección íntima en el mercado?

Gracias a campañas como Bloody Good Period motivándonos a hablar libremente de nuestros periodos, también al lanzamiento del emoji de la gotita roja (se lo debemos a un grupo feminista) y la serie Period de Netflix. Todo esto ha hecho que los ciclos menstruales hayan dejado de ser un tabú.

“La apertura de la conversación es un golpe acertado para todos los conservadores del mundo”, afirma Maisie Hill, ginecóloga y autora de Period Power. “Las mujeres nos hemos dado cuenta de lo mucho que hemos ‘soportado’ históricamente con cosas como: una falta de cuidado, investigación y fundación de los problemas femeninos“.

Actualmente los empresarios vanguardistas se están sumando a esta tendencia con un rango de artículos tales como ropa interior para tu periodo, copas menstruales, cajas ecofriendly de suscripción… y la lista sigue y sigue. Asimismo, cada vez hay más apps para rastrear tu ciclo.

“Muchas de estas empresas fueron creadas por mujeres”, concluye Hill. “Estas mujeres están respondiendo a todas las necesidades que nunca antes habían sido atendidas. Socialmente y desde siempre nos han hecho creer que debemos soportar las incomodidades de nuestros ciclos, pero eso no es cierto“.

Tampones, toalla sanitaria o copa menstrual

Tampones:

Los tampones son algodones con forma de cilindro que entran suavemente en tu vagina para absorber cualquier tipo de flujo y olor.

Hay de todos los tamaños y con diferentes cualidades que se adaptan a tus necesidades, ¡encuentra tu favorito!

Te sentirás mucho más limpia y segura, ya que no hay manera de que manches tu ropa o tengas algún accidente causado por tu periodo, además te mantendrán hidratada, evitando la resequedad en esa zona.

¡Ojo!, no olvides seguir las instrucciones a la perfección y hacerlo con mucho cuidado; si puedes, la primera vez que lo uses y si tienes dudas no dudes en preguntarle a tu mami.

¿Cómo usar tampones por primera vez?

Te presentamos una mini guía para utilizar correctamente los tampones:

1. Después de lavarte las manos, abre la envoltura y saca el tampón. En algunas presentaciones debes liberar el tubo interior, jalando hacia el lado contrario de la punta con el hilo incluido. ¡No te apaniques! Cuando lo veas, sabrás de qué te hablamos.

2. Siéntate en el sanitario con las piernas ligeramente separadas o quédate de pie con una pierna sobre el WC.

Tip super importante: ¡relájate y respira profundo de ser necesario!

3. Con una mano, sostén el tubo aplicador del tampón. Coloca la punta en la entrada de tu vagina y apunta el tubo hacia tu espalda baja. La cuerda de expulsión debe quedar hacia afuera de tu cuerpo.

4. Tomando algunas respiraciones, comienza a mover el tubo aplicador en tu interior, dirigiéndolo a la espalda baja. En cuanto tus dedos toquen tu cuerpo, habrás terminado de colocarlo, ¡pero todavía no sueltes el tubo exterior!

5. Ya casi terminas. Presiona el tubo pequeño con el dedo dentro del grande hasta que se detenga; con ello estás deslizando el tampón en tu vagina.

Si sientes algo incómodo, tal vez el tampón no se introdujo correctamente o se quedó a la mitad. De ser así, sácalo y comienza de nuevo.

6. Con el tampón colocado de forma cómoda adentro de tu cuerpo y la cuerda colgando fuera, quita el aplicador (tubo grande) con cuidado, ponlo adentro de la envoltura del tampón y tíralo. Recuerda lavarte las manos después.

7. Recuerda sacar el tampón anterior antes de utilizar uno nuevo: al quitarlo, jala de la cuerda en el mismo ángulo que usaste para introducirlo. Envuélvelo en papel higiénico y tíralo a la basura. ¡Listo!

Toalla sanitaria:

Sabemos que ya tienes suficiente con aquello de empezar a digerir que te bajó como para tener en mente otras cosas. Así que te facilitamos la existencia dándote a conocer cuáles son las características que debes de tomar en cuenta para encontrar ¡la mejor toalla sanitaria para ti! ¿Preparada?

El Dr. José Tirán, asegura que lo ideal ideal es que te acerques a un médico y que le preguntes cuál es la toalla femenina más recomendada por los doctores.

Busca la toalla con un mayor desarrollo tecnológico, pero que a su vez no esté llena de químicos.

Fíjate que no entren en contacto con tu piel mallas de plástico, ya que pueden irritar la delicada piel de esa zona.

Opta por las fibras y los compuestos naturales.

Es muy importante que la toalla tenga una alta absorción de líquidos y olores, así que checa que los neutralice y que no se disfrace con otro olor.

Usa toallas anatómicas, o sea que se amolden a tu zona pélvica, pues aunque ambas sean chicas, el tamaño puede variar según la marca; prueba hasta encontrar la idónea.

También fíjate que tengan “alas” y adhesivo para que permanezcan en su lugar.

Sabías que:

La primera toalla sanitaria desechable apareció en forma comercial en el año 1895 bajo la marca Curads and Hartmann’s y que hasta la aparición de las toallas sanitarias desechables, todas las mujeres usaban un tipo de ropa o compresa reusable.

Toalla femenina de tela:

Una toalla reutilizable hecha de algodón orgánico sin tintas ni blanqueadores. Hay diferentes tamaños y diseños para los gustos y necesidades.

“Amamos estas toallas, son sumamente cómodas y frescas para tu piel; lo mejor de todo es que las lavas y las usas una y otra vez, ahorrando toneladas de basura y le haces un favor a tu economía”.

Copa menstrual:

La copa menstrual es un tipo de barrera que se inserta en la vagina durante la menstruación para retener el flujo. Al igual que los tampones o toallas, sirve para gestionar nuestra menstruación cada mes.

A diferencia de los tampones, la copa se inserta pero no absorbe sangre, ésta queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha el líquido en el sanitario.

Dependiendo de la marca, están hechas con diferentes materiales que no irritan ni resecan la vagina, ya que no contienen blanqueadores ni productos químicos; pero el gran plus de la copa es que es reutilizable.

Tampones, toalla sanitaria o copa menstrual y otros

Ropa interior menstrual:

Ropa interior lavable y reutilizable con una cubierta absorbente, así que no hay necesidad de usar tampones ni toallas.

Vienen en una variedad de estilos y estos modelos pueden soportar el mismo volumen de cuatro tampones.

De acuerdo con algunas marcas de protección íntima como Saba, aseguran que esta ropa interior te da una protección de hasta 8 horas.

¿Cómo funciona la ropa interior menstrual?

Sólo basta con retirar el exceso de sangre para lavarla con el resto de tu ropa interior en la lavadora y dejarla secar para poder usarla de nuevo, ¡cuantas veces quieras!

Tampones, toalla sanitaria o copa menstrual

Si todavía tienes dudas sobre cuál de estos productos de protección íntima debes usar, no dudes en consultar a in ginecólogo de tu confianza.

Fuente: https://www.tuenlinea.com/salud/tampones-toallas-sanitarias-o-copa-menstrual-que-es-mejor-mas-adecuado/