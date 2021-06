Tasa de política monetaria sigue en 3.00 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 3.00 % anual.

De ese modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 3.50 % anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) en 2.50 % anual.

La TPM es el tipo de interés objetivo para las operaciones interbancarias que el Banco Central procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria: operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósito.

“La decisión sobre la tasa de referencia se basa en el análisis exhaustivo del impacto del covid-19 sobre la actividad económica y la evolución futura de la inflación. En particular, la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) en abril fue de 0.41 %, mientras que la inflación acumulada durante los primeros cuatro meses de 2021 fue de 2.69 %. Asimismo, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta de bienes, alcanzó 5.72 % en abril de 2021”, explicó el BCRD en un documento de prensa.

La semana pasada el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, había dejado claro que no tiene interés en mover más la tasa de política monetaria, porque no lo considera necesario en la actual coyuntura. El funcionario explicó que “los países que bajan la tasa, lo hacen porque no tienen crecimiento.

Y en el caso dominicano la economía ha ido tomando el curso de la recuperación, desde febrero, luego de que en 2020 se vio afectada por el curso de la pandemia de covid-19”. Ayer, el organismo que dirige Valdez Albizu sostuvo que la inflación interanual asociada a la serie analítica de la nueva base (octubre 2019- septiembre 2020) se ubicó en 9.26 % en abril de 2021, en cuyo comportamiento ha incidido el efecto estadístico con respecto a la base de comparación, ya que en abril de 2020 la variación mensual del IPC fue negativa (-0.82 %). “La dinámica reciente de la inflación ha estado influenciada por choques de costos transitorios asociados a incrementos en los precios de insumos alimenticios importados, así como a mayores precios internacionales del petróleo”, aseguró el ente emisor.

El sistema de pronósticos del BCRD indica que a partir de junio la inflación interanual iniciaría un proceso de convergencia gradual al rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, proyectándose que cerraría el año en torno al límite superior de la meta y se acercaría al valor central de 4.0 % en el horizonte de política monetaria, conforme se hayan disipado los referidos choques de oferta. “En Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, las perspectivas son cada vez más optimistas, apuntando a un crecimiento de 6.6 % en 2021, según Consensus”, expresó el banco en nota de prensa.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/tasa-de-politica-monetaria-sigue-en-3-00-anual-2/