Techy Fatule deleita a sus fanáticos en un concierto previo a los Latin Grammy

La cantautora dominicana Techy Fatule dejó a su fanaticada complacida con el concierto que realizó anoche en Hard Rock Café SD para celebrar su nominación a los premios Latin Grammy.

Sus años dedicados a varias facetas del arte y la televisión le sirven para impregnar valor a sus shows. Una Techy histriónica y cómica puso a reír entre canciones a sus fieles fanáticos, que cantaron a todo pulmón cada uno de sus éxitos como baladista y los nuevos ritmos musicales que ha incorporado en su repertorio musical.

«A los que vienen por primera vez, en mis shows hago una especie de Stand Up comedy«, expresó la artista ante el público que se dio cita en el Hard Rock Café, de Blue Mall, en Santo Domingo la noche del sábado.

Durante su casi dos horas de concierto, la baladista, en forma de broma, repasó las palabras de agradecimiento que expresaría en 30 segundos de ganar el reglón Mejor canción tropical por su merengue «Que me quedes tú» en los Latin Grammy, donde comparte la nominación con Camilo y Camila Cabello, Pablo Milanés y Juanes, Marshmello y Manuel Turizo, Maluma y Marc Anthony, y Fonseca y Juan Luis Guerra.

«Es más fácil que me gane el Grammy que el Soberano», bromeó al tiempo que hizo mención de las personas a las que agradece y a las que no, por poner en duda su talento. «Dijeron que no iba pa´ parte y voy para los Grammy», presumió.

Su show se dividió en tres tiempos, primero deleitó a los presentes con las baladas «A mí me vale», «Otra vez», «Besito», «Sonríe», «Puntos transparentes».

Seguido cantó en acústico canciones como «Entregarte todo», que representó un salto en su carrera. Yohan Amparo, ganador de la primera temporada del concurso de The Voice Dominicana, fue invitado por la artista para cantar esta pieza.

Además, deleitó a los presentes con las canciones dedicadas a su esposo y a su hijo y los cover que ha hecho de Ednita Nazario y Ana Gabriel. «Llórame», «Mil veces», «Te quedas o te vas», «Volverás» y «Prohíbeme verte» fueron coreadas de principio a fin. Esta última canción, un éxito memorable que ha acogido el salsero Yiyo Sarante y del que la cantautora se siente agradecida por la nueva acogida de otro público con su canción convertida en salsa.

Techy se adentró en los ritmos tropicales en el último tiempo de su concierto y reconoció que su reciente merengue «Que me quedes tú» le está abriendo nuevas puertas para su carrera.

Se formó una pista de baile con su bachata «Tú me quieres más» y su salsa «Esa soy yo».

Como era esperarse cerró el concierto con su éxito «Que me quedes tú». De ganar o no los Latin Grammy, para la artista ya el hecho de ser nominada es un logro en su carrera, del que se siente satisfecha.

Esta premiación que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación tendrá lugar en Sevilla, España, el próximo 16 de noviembre.

Nuevas canciones

Techy cantó por primera vez en vivo la canción «Tú me quedas bien», en colaboración con Diego Jaar,su segundo invitado de la noche. La canción fue estrenada hace dos semanas y está disponible en las plataformas digitales.

Además, como regalo, interpretó una nueva canción, «Te voy a enamorar», un merengue apambichao que lanzará próximamente. Desde ya contó con la aceptación de sus fanáticos que escucharon la pieza por primera vez.

Fuente: DL