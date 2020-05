Techy Fatule: Lo que más extraña en la cuarentena es poder abrazar a sus abuelos

Santo Domingo, RD- Los planes que muchas figuras tenían para es­te año han teni­do que ponerse en pausa por el coronavirus. Todo ha sido impredecible. Sin embargo, artistas como Techy Fatule han aprove­chado el confinamiento pa­ra realizar actividades pro­ductivas, pasar tiempo con su familia, componer can­ciones y ejercer su mejor rol en la vida: ser madre.

“Ser mamá en cuarente­na y componer es todo un arte. Sin embargo, no me cambio por nada. Mi hi­jo me mantiene centrada, con los pies en la tierra, en­focada en que es lo más im­portante”, expresó la can­tautora que pronto estará lanzando su próximo tema.

Techy siempre ha sido una persona muy familiar y en sus redes sociales está la prueba de ello, pero los días de cuarentena le han servi­do para disfrutar más a su hijo, Dylan, y también para encargarse de algunas ta­reas cotidianas de su casa.

A pesar de la pandemia del Covid-19, la cantauto­ra de 33 años está positiva, pues ella, su familia y ami­gos se encuentran bien, pe­ro esta situación le afecta mucho, ya que es conscien­te que hay muchas personas que no han corrido con la misma suerte.

A través de las redes so­ciales de la Sociedad Ame­ricana de Compositores (ASCAP), la joven artista es­tuvo respondiendo el miér­coles algunas preguntas de los seguidores y allí confesó que lo que más extraña de su vida normal es abrazar a sus abuelos.

Durante la conversación, la cantante pudo responder a preguntas de los internau­tas, quienes se interesaron por saber más de su vida, sus gustos musicales y todo lo que conlleva el proceso para componer.

Al ser abordada sobre con quién le gustaría hacer un dueto su respuesta fue, de inmediato: Juan Luis Guerra.

La hija de Tania Báez y Carlos Alfredo Fatule expre­só con cariño que para ser cantante se inspiró en su pa­dre. “Sin duda tuve inspira­ción de mi papá porque mi papá es cantante y verlo en el escenario… Yo fui coris­ta, he estado yendo a sus shows desde chiquita tonces obviamente me ins­piró muchísimo”.

Techy tenía planeado presentarse en concierto el pasado 25 de abril, el cual fue cancelado por la crisis sanitaria que azota el mun­do, pero esto no va a ser impedimento para que sus seguidores no puedan dis­frutar de su repertorio.

Ayer la cantautora ofre­ció el primero de cuatro conciertos virtuales de “Que viva el puto romance” a tra­vés de YouTube, los cuales estará dividiendo las entre­gas acústicas en cuatro jue­ves a las 8:00 de la noche.

Igualmente, está a punto de lanzar su próximo tema y se prepara para un nuevo álbum.

Estos conciertos serán una forma de retribuir a su público la larga espera que todos nos hemos vis­to obligados a vivir, la que afecta directamente al en­tretenimiento, área que po­siblemente sea la última en reactivar sus actividades. Por esto la cantante decidió además, dar un avance de lo que viene en su próxima producción durante en es­tos conciertos.

La también actriz que fue elegida recientemente por la revista People en Español en la lista de “Los 50 más bellos” logrando ser la más votada de un grupo de diez famosos.

Así como se muestra en sus redes sociales, sencilla, sin pose y natural, se ha ga­nado el cariño de más de medio millón de personas que la siguen.

“Trato de no ser un per­sonaje… No pretendo ser más de lo que soy. Soy una mujer real, una madre que a veces engordo, a veces re­bajo, a veces tengo estrés”, expresó para la famosa re­vista.

DE ELLA

Facetas.

El talento lo lleva en la sangre y por eso ha he­cho casi todo (cine, tea­tro, televisión, radio). Techy Fatule nació en un escenario ya que desde que apenas caminaba andaba corriendo en los estudios de televisión.

Lo musical.

Con claridad tiene muy definido lo que quiere hacer para siempre en la vida: música.

Su autenticidad no la negocia con nadie, ra­zón por la que asegura que de todas sus facetas artísticas su favorita es la música.

Fuente: Listín Diario