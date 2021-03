Técnica de alineación coital: garantízate el orgasmo

Seguramente has visto alguna vez la típica escena de una película en la que una pareja alcanza el clímax de manera simultánea. Sin embargo, aunque no sea mucha la experiencia que tengas en el campo de las relaciones sexuales, sabrás que esto no es algo tan sencillo de conseguir.

A lo largo de los años, diferentes estudios del campo de la sexualidad humana han desarrollado maneras para conseguir un orgasmo simultáneo durante el sexo. Una de las más eficaces es la técnica de alineación coital. Suena interesante, ¿verdad?. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta práctica.

El orgasmo en el hombre y la mujer

Muchas veces, en las relaciones sexuales, el hombre acaba antes que su pareja, dejando a la mujer insatisfecha o teniendo que terminar mediante sexo oral o con masturbación. Esto ocurre, en parte, debido a la biología de los seres humanos: los hombres están programados para durar menos tiempo en el sexo que las mujeres.

En relación a esto, una investigación publicada en The Journal of Sexual Medicine señala que, sin importar su orientación sexual, las mujeres tienen experiencias de orgasmos menos predecibles y más variadas que los hombres. Entonces, ¿cómo ‘terminar’ al mismo tiempo?

Al parecer, la alineación coital es una manera de conseguirlo. Esta técnica fue desarrollada por el terapeuta estadounidense Edward Eichel a finales del siglo XX. Su objetivo era aumentar la probabilidad de las mujeres de alcanzar el orgasmo durante la penetración.

Técnica de alineación coital, ¿qué es?

La principal idea detrás de la creación de esta postura es que la mayoría de las mujeres necesitan estimulación en el clítoris para tener un orgasmo. El problema es que, en general, las posturas sexuales tradicionales ofrecen muy poca estimulación a este órgano tan importante para la sexualidad femenina.

Por lo tanto, en lugar de centrarse en estimular el punto G o en la parte psicológica del sexo, la alineación coital, como lo indica una publicación de Journal of Sex and Marital Therapy, se trata de una posición básica que proporciona una estimulación constante y eficaz para lograr el orgasmo coital femenino.

En esta postura, el movimiento del pene es capaz de estimular el clítoris de la mujer directamente. Por lo tanto, puede ser una solución interesante para aquellas que no consiguen disfrutar del sexo con sus parejas tanto como les gustaría.

¿Cómo funciona la técnica?

La técnica de alineación coital se basa en la postura del misionero. En esta, la mujer se tumba boca arriba sobre una superficie cómoda, pero en lugar de mantener las piernas abiertas, tendrá que tenerlas ligeramente cerradas durante todo el proceso. De esta manera, aumenta el nivel de estimulación para ambos.

Otra de las principales diferencias con la postura del misionero es que la mujer debe tener la pelvis algo elevada. Esto puede conseguirse fácilmente colocando una almohada bajo la cadera. Una vez que ella esté en la postura correcta, el hombre debe colocarse encima y aguantar el peso de su cuerpo sobre los codos.

Las rodillas del hombre deben estar tocando los muslos de la mujer, de tal forma que las caderas de ambos queden alineadas (de ahí viene el nombre de la técnica). En este momento, se comienza la penetración: en lugar de realizar movimientos de adelante hacia atrás, como en la postura del misionero clásica, el pene debe moverse de arriba hacia abajo.

De esta manera, con cada penetración, todo el pene se introducirá en la vagina y, además, estimulará directamente el clítoris de la mujer, proporcionándole un mayor placer. Aquí reside el principal secreto de la técnica de alineación coital.

Debido a que el movimiento es un poco diferente al de la mayoría de las posturas tradicionales, la mujer también puede ayudar al hombre moviendo sus caderas de forma ascendente y descendente. De esta forma, si ambos consiguen sincronizarse, la penetración será más profunda y placentera para los dos.

Estimulación visual y contacto, otra ventaja

Otro de los puntos fuertes de la técnica de alineación coital es la gran estimulación visual que proporciona a ambos miembros de la pareja. Durante el sexo en esta posición, los dos estarán cara a cara, de tal forma que se puede conseguir una mayor intimidad y conexión durante el sexo.

Además, esta postura se presta a introducir algunas variantes que pueden hacerla aún más interesante. Por ejemplo, durante el sexo con la técnica de alineación coital, el hombre puede sujetar a la mujer por las caderas, y apretar su cuerpo contra el suyo. Así, habrá un mayor contacto entre ambos, lo que puede aumentar tanto la estimulación física como la mental.

Como ves, la alineación coital es una buena opción para lograr el orgasmo femenino. Además, no requiere de mucho esfuerzo ni de prácticas avanzadas. Anímate a hacerla en tus próximos encuentros y disfruta de un momento lleno de placer.

Fuente: https://mejorconsalud.as.com/tecnica-de-alineacion-coital/