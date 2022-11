¿Tengo que dejar entrar a los empadronadores a la casa?, respuesta a esta y otras preguntas sobre el Censo

Muchos ciudadanos tienen inquietudes sobre cómo se llevará a cabo el X Censo Nacional de Población y Vivienda y la información que se busca recoger con el mismo, es por esto que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) recopiló las preguntas más frecuentes que tienen los dominicanos ante este proceso que comienza este jueves.

1. ¿Qué es el X Censo Nacional de Población y Vivienda?

Es un conjunto de operaciones consistente en recoger, procesar, evaluar, analizar y publicar o divulgar datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes del país en el momento del levantamiento de la información.

2. ¿Cuál es el objetivo del X Censo Nacional de Población y Vivienda?

El objetivo general del XCNPV, es proporcionar al país información relativa a las características de las viviendas, los hogares y las personas que los integran, para cada uno de los ámbitos políticos administrativos y centros poblados o localidades de la República Dominicana.

3. ¿Cómo se realizará el empadronamiento?

Se visitará cada una de las viviendas del país y se entrevistará a las personas que en ellas residen, según hogares existan en la vivienda, utilizando la boleta censal mediante una aplicación tecnológica instalada en un dispositivo móvil de captura (tableta).

4. ¿Cuándo se realizará el levantamiento censal?

El levantamiento se realizará desde el 10 al 23 de noviembre del 2022.

Días, horario y lugar del empadronamiento

5. ¿Cuántos días durará el levantamiento de información censal?

El levantamiento de la información, al cual también se le llama empadronamiento, se realizará durante catorce días.

6. ¿Cuál será el horario del levantamiento censal?

El horario de trabajo del levantamiento será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

7. ¿Dónde se realizará el empadronamiento?

El empadronamiento será realizado de manera simultánea en todo el territorio nacional.

8. ¿Cuántas preguntas tiene la boleta censal?

La boleta censal está compuesta de 67 preguntas.

9. ¿Qué se pregunta con la boleta censal?

La boleta censal recoge información acerca de:

La localización espacial de las personas en las viviendas que ocupan, una identificación única que incluye desde la provincia hasta el número de manzana donde está ubicada la vivienda.

Los tipos de viviendas, ya sean particulares o colectivas, condición de ocupación, así como las características estructurales de construcción de paredes, techos y pisos.

También se aborda la tenencia de cocina y número de cuartos de la vivienda.

Número de hogares dentro de una misma vivienda.

Servicios y artículos en el hogar, condición de tenencia de la vivienda, número de dormitorios, acceso a servicios de salubridad y medioambiente, presencia de productores agrícolas y pecuarios, emigración internacional, mortalidad general y mortalidad por causa de COVID 19.

Lista de las personas que conforman el hogar, sexo, edad, relación de parentesco, presencia de los padres en el hogar de los menores de 15 años y un sondeo para asegurar la cobertura a todos los miembros del hogar, así como el resumen de población total y por sexo.

Información específica de cada una de las personas que residen habitualmente en el hogar, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, discapacidad, características educativas, uso de TIC, migración, características laborales, estado conyugal, investigación etnoracial, fecundidad y mortalidad.

10. ¿Qué cantidad de viviendas serán censadas en el levantamiento censal?

Todas las viviendas y hogares existentes en todo el territorio nacional.

11. ¿Qué tecnología se utilizará para levantamiento censal?

Se utilizará una aplicación para recolectar la información por medio de una tableta.

12. ¿Quiénes visitarán las viviendas durante el empadronamiento o levantamiento censal?

Las empadronadoras y empadronadores visitarán todas las viviendas para recolectar la información, de los hogares y las personas que en ellos residen.

13. ¿Cómo estarán identificados las empadronadores?

Las empadronadores estarán identificados con chalecos, gorras y gafetes con la información de cada empadronador y la institución que tiene la responsabilidad legal para realizar este operativo estadístico, que es la Oficina Nacional de Estadística (ONE)

14. ¿Dónde puedo validar la identidad de los empadronadores?

Puedes validar la identidad en la página web de la ONE y del censosrd, donde encontrará una ventana de consulta, en la cual puede ingresar el número de cédula de la empadronador y así identificarlo en la base de datos, además el empadronador tendrá un gafete con un código QR con la información que puede escanear para validar desde tu celular.

Si el ciudadano responde no tener acceso a internet, OGTIC validará con el número de cédula del empadronador en la base de datos de la institución que tiene la responsabilidad legal para realizar este operativo estadístico, que es la Oficina Nacional de Estadística.

15. ¿Es necesario dar al empadronador mi nombre y mi número de cédula?

Es un deber ciudadano responder todas las preguntas del censo.

Existen preguntas dentro de la boleta censal que requieren esa información.

16. ¿Es necesario que los empadronadores entren a la casa?

No, no es necesario que sea dentro de la casa si el informante no está de acuerdo. Podría ser fuera de la vivienda o en la puerta, lo importante es que el informante suministre las informaciones requeridas.

17. ¿Cómo puedo estar seguro de que la información que le doy a la empadronador no será conocida por otras personas?

Las bases legales que rigen la colaboración y participación de los ciudadanos y de los organismos públicos en las diversas actividades de levantamiento de información están asentadas en la Ley 5096 de Estadística y Censos. Esta ley otorga a la ONE la facultad de realizar los censos nacionales y establece que los datos e informes, que provengan de particulares, deben ser considerados confidenciales y que sólo pueden ser utilizados en la preparación de la estadística nacional.

18. ¿Cómo me van a censar si no me encuentro en casa durante el levantamiento censal? ¿Cómo van a saber mis datos?

Las informaciones serán recolectadas por medio de un informante adecuado que puede ser la jefa o jefe del hogar y también puede ser un miembro del hogar de 15 años y más que esté autorizado a dar las informaciones y que conozca las informaciones de todos los miembros del hogar.

19. ¿Se tiene contemplado censar a los inmigrantes?

El levantamiento censal es general en todo el territorio dominicano, el cual no hace diferencia de personas no importa el estatus migratorio, la única condición requerida es que sea un residente habitual en el país.Residente habitual es la persona que tiene seis meses o más residiendo en la vivienda.También aquellas personas que aún con menos de seis meses residiendo en la vivienda tienen la intención de quedarse.

20. ¿En el levantamiento censal se incluirán datos sobre las personas fallecidas?

Si, la sección IV, características del hogar, tiene un módulo sobre mortalidad general que recopila información sobre las personas que fallecieron en los años 2020, 2021 y 2022. Se investiga sobre el nombre de la persona fallecida, el sexo, la fecha del fallecimiento, edad y además si falleció por COVID-19.

21. ¿Las personas indocumentadas deben contestar las preguntas de la boleta censal?

El censo no hace excepción de personas, no importa el estado migratorio, esto no es tema del Censo, sólo se requiere que sea un residente habitual en la vivienda.

22. ¿La información que resulte del levantamiento de información censal se les pasará a otras instituciones?

La ONE y sus trabajadores tienen la obligación de no dar a conocer la información obtenida de ninguna de las poblaciones objetivo de manera individual; solamente se puede dar la información en forma agregada, es decir, como estadísticas. Los resultados censales se ponen a disposición del público en general por los medios previstos.

23. ¿Por qué se pregunta acerca de la percepción étnico-racial y color de la piel?

Es un tema que fue incluido en algunos censos que se realizaron anteriormente. Sin embargo, hace varios censos que no se investiga sobre el tema. Se ha incluido en el X Censo, pues pone a República Dominicana en concordancia con el trabajo que ya se viene realizando en otros países de la región de contar con información sobre el tema al momento de tomar decisiones de políticas públicas, además de precisar sobre algunas necesidades específicas de algunos grupos étnico racial.

24. ¿Qué se hace con los datos del levantamiento de información censal?

Producir información estadística de alta calidad para el diseño y gestión de políticas públicas y los programas de desarrollo social puesto en marcha en el país, pues el censo es una fuente de información de singular valor para la elaboración de programas de desarrollo social y económico, además es la única fuente de información que produce datos para las unidades geográficas más pequeñas. Asimismo, permite disponer de los marcos de muestreo necesarios para la ejecución de encuestas de hogares, destinadas a realizar estudios en profundidad de interés social, demográfico y económico, entre otros.

25. ¿Cuándo se divulgarán los resultados del levantamiento censal?

Se ha previsto que los datos preliminares se publiquen en el primer trimestre del año 2023. Mientras que los resultados definitivos se publicarán a fines del año 2023.

26. Si quiero más información censal, ¿dónde puedo obtenerla?

En la Oficina Nacional de Estadística. Puede acceder a la página Web de la ONE donde encontrará estadísticas importantes de diferentes fuentes de información.

27. ¿Qué pasa si estoy de viaje durante el Censo y no hay otra persona en la casa?

a) En caso de que no quede nadie en el hogar y regresan después del levantamiento, se tiene establecido después de un número de visitas, proceder a censar la vivienda con las características de paredes y techo. Quedaría como una vivienda ocupada con personas ausentes.

b) Si en el hogar queda por lo menos una persona de 15 años o más, que conozca todas las informaciones de los miembros del hogar, este puede dar la entrevista, porque es un solo miembro del hogar que responde todas las preguntas contenida en la boleta censal.

28. ¿Habrá una plataforma para notificar que no lo han censado…?

No, no habrá una plataforma para notificar que no lo han censado, pero es importante saber que el empadronador realizará un mínimo de tres visitas en días y horarios diferentes, según lo establecido en la estrategia del levantamiento para conseguir la entrevista directa, y obviamente puede llamar a la ONE, para notificar.

También pueden informar a una persona de confianza del vecindario, qué día y a qué hora la persona informante podrá recibir al empadronador. Si la zona es difícil de acceso restringido, o llega muy tarde de trabajar, sale muy temprano, podría entonces el empadronador dejarle una boleta impresa para que la llene, planificando la fecha de la devolución con un lapso de tiempo no mayor a los tres días. luego de dejar la boleta censal.

29. Se puede poner los datos sobre una plataforma…?

No, no tenemos una plataforma digital donde colocar la información. Debe esperar la visita a su vivienda del empadronador que realizará un mínimo de tres visitas en días y horarios diferentes, según lo establecido en la estrategia del levantamiento para conseguir la entrevista directa.

30. Si el empadronador va y no estoy, ¿dónde puedo hacer una cita para que me visiten a una hora especifica?

El empadronador realizará un mínimo de tres visitas en días y horarios diferentes, según lo establecido en la estrategia del levantamiento para conseguir la entrevista directa, por lo que usted puede hacerle saber por medio de un vecino el horario que puede ser contactado. Además, dejará su número telefónico para que lo puedan contactar. También puede llamar a la ONE, para notificar.

Ingresos y propiedades

31. ¿Me van a preguntar sobre mis ingresos?

La boleta censal no tiene pregunta acerca de esta temática, es decir no realiza pregunta acerca de los ingresos de ningún miembro del hogar. La boleta censal es el instrumento de recolección de información que se utilizará en la entrevista directa que efectuará el empadronador en cada uno de los hogares que visitará durante el levantamiento.

32. ¿Me van a preguntar si tengo propiedades?

La boleta censal no tiene pregunta acerca de esta temática, es decir no realiza pregunta acerca de las propiedades de ningún miembro del hogar. La boleta censal es el instrumento de recolección de información que se utilizará en la entrevista directa que efectuará el empadronador en cada uno de los hogares que visitará durante el levantamiento.

Si te quedas sin censar

33. ¿Qué pasaría si por cualquier eventualidad me quedo sin censar?

Existe el protocolo de visitas durante los 14 días del empadronamiento, donde el empadronador realizará un mínimo de tres visitas en días y horarios diferentes, según lo establecido en la estrategia del levantamiento para conseguir la entrevista directa, por lo que usted puede hacerle saber por medio de un vecino de confianza el horario que puede ser contactado. Además, el empadronador dejará su número telefónico para que usted lo puedan contactar.

También habrá una recuperación de cobertura que tendrá una duración de dos días adicionales. Igualmente puede llamar a la ONE, para notificar su situación.

Fuente: DL