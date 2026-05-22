Tenía 16 años, adolescente estrangulada por su pareja en La Altagracia

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La Policía Nacional activó la búsqueda de un hombre acusado de presuntamente ultimar por estrangulamiento a su pareja sentimental, una adolescente de 16 años, en un hecho ocurrido en una finca ubicada en el paraje Los Arrayones de Básima, municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

El presunto autor fue identificado como Raudy Jiménez Dicent (a) Ayendi, de 24 años, quien es perseguido activamente por las autoridades tras ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de la menor, identificada como Abril de Jesús Puello.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que las investigaciones se encuentran en fase preliminar y que las autoridades esperan los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para establecer oficialmente la causa de muerte.

“De manera preliminar, se presume que la joven habría sido estrangulada por su pareja sentimental, pero estamos a la espera de los resultados del INACIF para establecer de manera clara la causa de muerte”, explicó Pesqueira.

El portavoz policial explicó que, hasta el momento, no existen reportes formales sobre desaparición de la joven ni denuncias previas por violencia de género contra el señalado agresor, aunque continúan las indagatorias para determinar si existían antecedentes de conflicto entre ambos.

Pesqueira indicó además que se investiga el rol que desempeñaba el sospechoso en la propiedad donde ocurrió el hecho, debido a que preliminarmente se presume que cuidaba la finca.

La Policía Nacional exhortó a Raudy Jiménez Dicent a entregarse por la vía que considere pertinente, mientras continúan las labores de búsqueda y localización para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Fuente: NT