Tenoch Huerta renuncia a película tras ser acusado de depredador sexual

El actor Tenoch Huerta abandonó su protagónico en la película «Fiesta en la Madriguera», que será dirigida por el cineasta Manolo Caro para la plataforma Netflix.

La renuncia del histrión mexicano se derivó dela denuncia emitida por la activista María Elena Ríos, quien acusó al famoso de 42 años de ser un «depredador sexual«.

Según se lee en el comunicado, Tenoch no tuvo «más remedio», que renunciar a la película luego del «impacto» que han tenido las acusaciones de María Elena Ríos.

«Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera«, menciona.

El actor también comentó, «es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto».

Finalmente, Tenoch Huerta menciona que continuará defendiéndose de estas acusaciones, «mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!», concluyó.

Fue a a inicios del mes de junio la también saxofonista se lanzó contra el movimiento «Poder Prieto» y contra el integrante de la película «Black Panther: Wakanda Forever».

Ante ese señalamiento, Tenoch Huerta salió a decir que hace un año sostuvo una relación amorosa con María Elena Ríos; sin embargo, él mencionó que cuando se acabó ella tergiversó lo ocurrido.

Fuente: Diario Libre