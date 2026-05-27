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Terror en la carretera: Grabación muestra el colapso de un puente que arrastró a un vehículo en China

Vidal Sepulveda Send an email 27 de mayo de 2026
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Una escena de terror se vivió en la ciudad de Xiaogan, en la provincia china de Hubei, cuando las cámaras captaron el instante exacto en que un automóvil estacionado cayó al vacío, arrastrado por la fuerza de un río caudaloso.

La estructura del puente, que ya se encontraba parcialmente dañada, no resistió más y terminó por ceder por completo. En las impactantes imágenes se observa cómo el vehículo, que parecía estar a salvo en un extremo, se desliza al abismo en cuestión de segundos ante la mirada atónita de los testigos. El colapso definitivo ha encendido las alarmas en la región sobre el estado de la infraestructura local tras las recientes condiciones climáticas.

Vidal Sepulveda Send an email 27 de mayo de 2026
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