Muchos usuarios de las redes sociales se preguntan si The Weeknd realmente se sometió a cirugías plásticas…¡te lo contamos todo!

The Weeknd es uno de los artistas más exitosos a nivel internacional actualmente. El intérprete de ‘Blinding Lights’ será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2021, por lo que los reflectores han estado sobre el cantante estadounidense durante los últimos meses.

Abel se robó la atención de la audiencia durante los AMAs 2020 después de desfilar por la alfombra roja con el rostro completamente vendado, simulando haber tenido un accidente o una cirugía plástica.

Posteriormente, el cantante, de 30 años de edad estrenó su sencillo ‘Save Your Tears’, y en el videoclip mostró una transformación física que impactó a la audiencia. El artista se convirtió en tendencia por su aspecto, ya que aparentó haberse sometido a una gran cantidad de cirugías estéticas, todo para reconstruir el daño al que fue sometido en sus videos anteriores.

¿The Weeknd realmente se operó el rostro?

Tras el lanzamiento de ‘Save Your Tears’, múltiples internautas se quedaron con la idea de que Abel realmente se había operado el rostro, sin embargo, por sus más recientes publicaciones en Instagram, podemos asegurar que no fue así. The Weeknd subió a sus historias una imagen en la que, a pesar de tener la cara agachada, se logra apreciar que sus rasgos físicos no han sido sometidos a cirugía.

Además, también protagonizó el anuncio de Pepsi del Super Bowl ¡y luce exactamente igual que antes!

